Ferje til evig tid er ikke bærekraftig for Vassøy eller storsamfunnet

DEBATT: Stavanger Aftenblad skrev en leder mot bru til Vassøy i november 2005. Det registreres en ny negativ leder 20. desember i år. Avisen drives ikke som i 1893. Heller ikke folk på Vassøy kan leve med umoderne kommunikasjon.

Det burde være en tankevekker for Stavanger å se at Hjelmeland kommune på lille Helgøy i Årdalsfjorden velger å bygge bro til mer enn to millioner kroner per innbygger, skriver Stein Vassøy.

Stein Vassøy Stavanger

Avisen konkluderer med at bro til Vassøy bli en avveining mellom miljø og krav og om raskest mulig atkomst. Lederen viser ingen innsikt i at når de årlige tilskudd til driften har øket jevnt og trutt i 100 år, er det på tide å finne mer fremtidsrettet økonomisk løsning på kommunikasjonen til Vassøy.

Andre argumenter for bro:

Kommunen bør sørge for fastlandsforbindelse for å rette opp uretten som ble begått mot de familier som hadde kjøpt kostbare og ferdig opparbeidede boligtomter, da kommunen varslet byggestopp og innførte nye rekkefølgekrav som gjør de ferdige opparbeidede tomtene umulige og selge eller bygge på. Uvirksomme byggegroper er ett problem på Løkkeveien, men ikke på Vassøy.

I disse tider burde kommunale politikere også av andre grunner se nødvendigheten av å spare der det er naturlig, når ferjedrift de siste 100 år har krevd stadig økede høye økonomiske tilskudd.

Intensivsykepleiere, rasfarlige veier, psykiatri og skole kan være eksempel på områder som burde prioriteres foran store årlige helt unødvendige og bortkastede tilskudd til ferjedrift til evig tid. Elektriske ferjer er avhengig av store økonomiske tilskudd, og overfor skattebetalerne er det viktigst at valgt løsning gir best økonomi på sikt.

Bare landfast duger

Langs hele kysten er et overveldende flertall av innbyggerne enige om at fremsynt samferdselspolitikk er å gjøre øyer landfaste. Tidligere og nåværende ordførere fra Finnøy og Hjelmeland har de siste årene i leserinnleggene sine vært tydelige på hva de arbeider for, og det burde være en tankevekker for Stavanger å se at Hjelmeland kommune på lille Helgøy i Årdalsfjorden velger å bygge bro til mer enn to millioner kroner per innbygger. Og i disse dager åpnes Nordøyvegen i Møre og Romsdal. Der får 2.700 innbyggere fastlandsforbindelse til mer enn kr to millioner kroner per innbygger, til en total prislapp på 5,6 milliarder kroner.

