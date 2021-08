Usikkerhet om hva elbilen skal koste i 2022

«Tiden jobber for elbilen. Analyser som NAF har gjort, konkluderer med at momsinnfasingen bør vente til tidligst 2024», skriver Thor Egil Braadland.

POLITIKK: NAF mener det er på høy tid at forbrukerne får vite hva som skjer i 2022, av hensyn til forutsigbarhet.

Debattinnlegg

Thor Egil Braadland Myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund

I dag er elbilen momsfri. Det er fordi politikerne vil at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Det er bare tre og et halvt år til. Det store spørsmålet er når politikerne mener det skal bli moms på elbiler, og hvordan moms på elbiler eventuelt skal fases inn.

25 prosent dyrere

Med full moms vil elbilene bli 25 prosent dyrere enn i dag. Moms på elbil kan gjøre enkelte modeller opp til 200.000 kroner dyrere. Dette er mange penger for de som skal kjøpe seg bil.

Mange sitter derfor og lurer på om de skal kjøpe elbil, og de forstår at dette er en kamp mellom to faktorer: Elbilene får stadig lenger rekkevidde, og det kommer stadig flere modeller som er tilpasset det norske markedet. Samtidig tikker klokka mot moms. Spørsmålet blir: Skal jeg sitte og vente på den rette modellen, med risikoen dette innebærer for at bilen blir 25 prosent dyrere enn det jeg egentlig hadde tenkt?

NAF mener det er på høy tid at forbrukerne får vite hva som skjer i 2022, av hensyn til forutsigbarhet. Forrige gang regjeringen gjorde store omlegginger i bilavgiftene ble det varslet allerede i mai året før endringen trådte i kraft. I år har vi ikke hørt noe. Det er rart, fordi dagens fritak gjelder bare til desember. Hva som skjer etter dette, er det ingen som kan si noe om.

Partiene spriker

En mulig grunn til at vi ikke hører noe er at det er valgkamp og partiene spriker stort om hva de vil. På borgerlig side er det tre ulike modeller. Frp mener det bør være full moms på elbiler fra 2022, noe som vil gjøre alle elbiler 25 prosent dyrere. Venstre vil vente med moms på elbiler til de er fullt ut konkurransedyktige på pris. Høyre vil ha en bunnfradragsmodell slik at momsen kun gjelder for elbiler over et visst beløp.

På rød-grønn side er det litt klarere. Her er Ap, SV og Sp enige om at de dyreste elbilene bør få moms først. Usikkerheten her dreier seg om når dette skal gjelde fra; 2022, 2023 eller 2024? Det vet vi ikke. Ap sier 2022, mens SV er – som Venstre – åpne for å se an situasjonen, av hensyn til målet om å kun selge nullutslippsbiler i 2025.

Tiden jobber for elbilen. Analyser som NAF har gjort, konkluderer med at momsinnfasingen bør vente til tidligst 2024. Partiene virker å ha dårligere tid enn dette. Av hensyn til forutsigbarhet burde det i alle tilfelle være klart allerede nå om elbilen får moms eller ikke, og eventuelt hvilke elbiler som får moms i 2022.

