Kan det bli mangel på lastebilsjåfører også i Norge?

DEBATT: Sjåføryrket må opprioriteres, og arbeidsforholdene deres må bli bedre. Nav/Lånekassen og lastebileierne må ta større ansvar.

Debattinnlegg

Helge Dagfin Andersen Pensjonert lærer og trafikklærer ved Johannes læringssenter

Publisert: Nå nettopp

Vi leser og hører om kaos i England på grunn av mangel på lastebilsjåfører. Bensin og diesel kommer ikke frem til bensinpumpene, sjåførene uteblir. Det begynner også å mangle mat i butikkene av samme grunn. Norge bør ta lærdom av dette. Samme krise kan ramme vårt land dersom ikke noe gjøres.

Det må bli billigere å ta et førerkort klasse C.

Blir fort dyrt

Som norsk og trafikklærer på Johannes læringssenter (JLS) i Stavanger i mange år har jeg hatt den glede å undervise flyktninger og innvandrere i opplæring mot trafikalt grunnkurs. I denne gruppen er det mange kompetente bil- og lastebilførere. På grunn av deres trafikkopplæring utenfor Europa og EU må deltakerne gå gjennom hele kjøre- og teoriopplæring fra begynnelsen av som alle må gjennom for å få et førerkort. Dette blir fort veldig dyrt, ofte har deltakerne ikke så mange venner om de kan øvelseskjøre med heller for å gjøre oppkjøringen noe billigere.

For å få førerkort for lastebil klasse C må alle ha førerkort for bil, klasse B. For oppkjøring til klasse C trengs det ny teori og meget dyrere kjøretimer på

kjøreskolene.

Arbeidsforhold og lønn må bedres

For å slippe den mangelen på lastebilsjåfører som truer det norske samfunnet, må det gjøres flere grep. Her kan Nav/Lånekassen spille en viktig rolle, sammen med lastebileierne. Det må bli billigere å ta et førerkort klasse C. Nav/Lånekassen bør kunne gå inn med støtteordninger, gi støttelån/stipend til kjøreopplæring. Lastebileiere bør kunne komme med arbeidsavtaler til den enkelte fremtidige sjåfør med støtte til oppkjøring/førerkort mot f.eks. bindingstid i deres selskap, men også arbeidstider/arbeidsforhold og lønn må bli langt bedre.

Blir dette gjort, vil vi muligens komme unna den mangel på sjåfører som kan komme.