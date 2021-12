Bevar naturbarnehagen på Roaldsøy

DEBATT: Det er betryggende at det nylig ble vedtatt en økt satsing på naturbarnehager i Stavanger! Som småbarnsmor sover jeg godt om natta når jeg vet at det satses på barna våre. Men gjør jeg egentlig det?

«Når jeg henter barna i barnehagen, har de vært ute hele dagen. De har kanskje vært på båttur og fisket, vært i skogen, lekt i gymsalen eller besøkt en holme i nærheten», skriver Elisabeth Fimland Øie.

Elisabeth Fimland Øie Bekymret mor og FAU-medlem i Roaldsøy barnehage

Nå planlegges det å legge ned en av to kommunale naturbarnehager. Setter dere barnas beste først når dere legger ned barnehagen i nærmiljøet? Barnehagen med venteliste og fantastiske voksne, som helt bevisst søker seg til en naturbarnehage.

Nå ser vi endelig mange trehjulssykler på Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy. Er det da lurt å fjerne et godt trekkplaster for småbarnsforeldre? Jeg anbefaler venner og kjente å bosette seg her på Øyane. Sjø, natur, samhold og ikke minst barnehagen og skolen er mine fremste argumenter.

Kjempe for barnehagen vår

Jeg havnet tilfeldig inn i FAU. Plutselig er det ikke dugnad på agendaen vår. Plutselig må vi kjempe for barnehagen vår. Kjemper vi for 33 barns beste, for fremtiden til skolen, for våre unike ansatte? Eller kjemper vi rett og slett for Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøys fremtid?

Vi har fått tre uker på å kjempe denne kampen. Kommunen legger frem befolkningsprognoser med dystre tall, vi sjekker Statistisk sentralbyrå og finner stabile tall og vekst.

Vi får presentert rapporter om at bygningene er slitt. Litt rart at vi på foreldremøter i forkant hører lovord om investeringene som er foretatt. Rapporten avdekker også at barnehagen vår ikke er universelt utformet og har ikke hev-senk stellebord. Bleier og skiftetøy er med på tur. Vår barnehage er ikke to litt slitte bygg. Barnehagen vår er Dollevigå, Austredalen, Langøy, Bjørnøystraen og mye mer. Stellebordet for dagen kan være et svaberg, er de heldige finner de en benk!

Lavt smittetrykk

Vi trenger et mangfold av barnehager! Noen av barna i barnehagen vår er helt avhengige av små grupper som er mye ute av helsemessige

årsaker. De har ikke luksusen av å kunne velge. Hadde du turt å gå imot legens anbefaling? Noen barn har behov for rullestolramper, brede dører uten dørterskler, men for andre barn er det livsviktig med små grupper, utetid og det som legene kaller lavt smittetrykk.

For meg og min kone var det veldig tilfeldig at vi bosatte oss her ute. Vi falt for nærhet til sjø, utsikt og det lave tempoet. Men det er alt annet enn tilfeldig at vi ble værende, samholdet, nabolaget – folkene rett og slett! Vi landet egentlig ikke helt før vi fikk barnehageplass. Da ble vi kjent med foreldrene, barna, og vi innså raskt hvilken barndom vi her har mulighet til å gi våre barn.

Når jeg henter barna i barnehagen, har de vært ute hele dagen. De har kanskje vært på båttur og fisket, vært i skogen, lekt i gymsalen eller besøkt en holme i nærheten. Læring finner de på tur. Det finnes mye fin forskning på fordelene med naturbarnehager, men helt ærlig tror jeg de fleste kan tenke seg hvor store fordelene er. De får gode minner knyttet til opplevelser i naturen og nærmiljøet. De lærer seg å respektere naturen.

Kjære folkevalgte, kan dette være snakk om kortsiktig politikk? Stavanger kommune opererer visstnok med 200 bufferplasser i barnehagene som skal kunne brukes om prognosene ikke treffer, dette skal gjøre det attraktivt for småbarnsforeldre å bosette seg i kommunen.

880 nye boenheter

Kommunen planlegger også å drive med overkapasitet på ytterligere 68 plasser i en annen kommunedel. For meg er det veldig logisk at noen få av disse kan være nettopp i Hundvåg kommunedel hvor utbyggingen nå skyter fart. Jeg tror det muligens er et par barn som flytter inn i de 880 boenhetene som

det nå startes på.