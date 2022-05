Mektige stater kriger i Ukraina via stedfortreder

DEBATT: Den ukrainske presidenten må konsentrere seg om å bidra kraftig til en fredsavtale i stedet for å administrere en verdenskrig, med ødeleggelser av eget land.

Normalt er det den svakeste part i en krig som må gi litt etter og sørge for at fredsavtale kommer på gli. Her gjør Vesten at det ikke er noen svakere part, enn si bare to parter. Mektige land deltar i krigen via stedfortreder.

Debattinnlegg

Håkon Lutdal Drammen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USA og Nato erklærer nylig, høyt og tydelig, at krigen skal vinnes. Det betyr at de er i krig, og at den ikke er over på lange tider. Selvfølgelig skulle ikke Vesten bare pøse på med våpen og all slags krigshjelp, uten å stille krav om reelle fredsforhandlinger.

USA er den fremste med-krigsdeltager og forer Ukraina med all etterretning. Landet bevilget nylig 7 milliarder kroner for å sørge for at Ukraina er forsynt med våpen i lange tider. USA ønsker å nytte anledningen til å svekke Russland som stormakt. Storbritannia ligger ikke langt etter med en statsminister som gjerne også vil vise seg frem. De fleste europeiske land konkurrerer om å gi mest støtte, og dynger landet ned med våpen og ammunisjon, og naboland med våpen og etter hvert militære styrker.

Kriger via stedfortreder

For sikkerhets skyld, denne skribent legger selvfølgelig også all skyld for krigen på Putin, det er ikke det disse ytringer handler om. Historiens dom blir nådeløs. Men når alt blir gransket, blir heller ikke USA og NATO skånet.

Normalt er det den svakeste part i en krig som må gi litt etter og sørge for at fredsavtale kommer på gli. Her gjør Vesten at det ikke er noen svakere part, enn si bare to parter. Mektige land deltar i krigen via stedfortreder.

Den uoversiktlige konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått i årevis. Det var likevel et sjokk at den utviklet seg til full krig. Selvfølgelig skulle den vært stoppet på grensen ved at Ukraina gikk i reelle forhandlinger. Men president Zelenskyi valgte og velger fortsatt å ofre sitt land. At 5,5 millioner har flyktet og stadig større deler av landet legges i ruiner, synes ikke å bekymre ham, der han fortsetter sine kreative oppfordringer og utspill. Og det er faktisk også slik at ukrainske motangrep og offensiver bidrar kraftig til denne ødeleggelsen av eget land. Heller ikke det synes å påvirke ham.

En uendelig krig?

Det er nesten umulig å se for seg slutten og løsningen på krigen. Det forunderlige er at ingen større land tar et kraftig initiativ til å lede fredsforhandlinger. Selvfølgelig ikke krigførende USA og GB, men ansvarlige land som Frankrike og Tyskland burde gjøre det med mål å komme frem til en skisse for fredsavtalen. Naturlige hoveddeltagere ville være den russiske utenriksminister og Ukrainas enerådende president. Man sitter faktisk med en følelse av at de to landene gjerne vil, men ikke får lov av USA og Nato.

Det faktum at store deler av russisktalende Ukraina ønsker å tilhøre Ukraina må også inn i forhandlingene. Juster kartet en smule og få stoppet denne vanvittige krigen før den ødelegger verden helt.