Vi må få utfordre både ekstremister og kommunismen

DEBATT: Vi skal ikke på noen områder gi etter for de ekstreme og voldelige kreftene i samfunnet, men vi må ikke blande retten til å ytre seg med den usmakelige volden de aller fleste av oss tar så sterk avstand fra.

«Jeg tåler mye og legger det meste i boksen for ytringsfrihet selv om noe av dette kommer fra kjente krefter i samfunnet, men jeg overleverer alt til PST av ting som kommer fra venstreekstremister og miljøer med nazistiske koblinger, for å være helt sikker om noe skulle skje», skriver Pål Morten Borgli. Foto: Rune Vandvik

Pål Morten Borgli Rogaland Fremskrittsparti

I en kommentar i Aftenbladet 23. juli ber Solveig Sandelson oss i Frp om å dra lasset mot ekstreme kreftene som tyr til vold og truer vår hverdag. Som aktivt medlem i 30 år har jeg følt vi har dratt lasset nesten alene i kampen mot de voldelige fra alle kanter. Den ledertrøya vil jeg gjerne bidra til at vi beholder.

Jeg er utrolig stolt av å få være folkevalgt i et folkeparti som gjennom alle år har vært i front når det gjelder å slå hardt ned på kriminelle, terrorister og mobbere i samfunnet. Det å oppfordre oss til å ta et enda større ansvar, er å sprenge inn åpne dører, men vi skal gjerne fortsette å lede an i denne kampen med vårt partiprogram, men da må vi tørre å si ting som de er. Vi har en konkurranse om å veie ord, be om unnskyldning, ta avstand fra og plassere ansvar. Vi gikk jo faktisk ut av regjering fordi Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti bestemte seg for å hente hjem en terrorist til Norge.

I vårt demokratiske land har vi ulike partier med ulike partiprogram, og vi har et storting som vedtar lover, en regjering som skal utøve flertallspolitikk og domstoler som dømmer. I bunnen av dette demokratiet ligger vår alles rett til å mene noe om alt, også godt kjent som ytringsfriheten vår.

Overleverer alt til PST

Jeg har i det siste mottatt både alvorlige trusler med klare tale om at hvis jeg ikke endrer meg, vil det få konsekvenser, og jeg har fått sjikane og mobbing i innboksene mine. Jeg tåler mye og legger det meste i boksen for ytringsfrihet selv om noe av dette kommer fra kjente krefter i samfunnet, men jeg overleverer alt til PST av ting som kommer fra venstreekstremister og miljøer med nazistiske koblinger, for å være helt sikker om noe skulle skje.

Jeg har ingen tro på at vårt kjære Norge er truet av så veldig mye ytre farer. Dette fordi mange jobber godt med vår trygghet, og politiet er rustet kraftig opp de siste årene, med både folk og materiell. Samtidig har Stortinget gitt bedre verktøy til å avdekke de destruktive kreftene som tyr til vold. Også her har Frp gått i front og sikret seier over naivitet over flere år.

Vi trenger et moderne politi om vi skal få slått ned på hverdagsvolden og mulige terrorhandlinger på norsk jord eller i andre land. Vi må ha etterretning som hindrer nazister eller islamister grobunn, og vi må tørre dømme til strenge straffer. Vi skal ikke på noen områder gi etter for de ekstreme og voldelige kreftene i samfunnet, men vi må ikke blande retten til å ytre seg med den usmakelige volden de aller fleste av oss tar så sterk avstand fra.

Sikre trygghet og frihet

PST har heldigvis avdekket terrornettverk før de har fått utført grufulle handlinger, og skal også ha ros for å ha avdekket omfattende rekruttering av islamister som skal utføre terror i flere land. Vi som folkevalgte må gi PST verktøyene de trenger i arbeidet for å sikre vår felles trygghet og frihet.

Så vil jeg avslutningsvis få lov å slå et slag for politiske forskjeller selv om vi alle er helt på linje mot det voldelige. Vi har ulike partiprogram, og ulike syn på hvordan samfunnet skal styres, og det må vi alle verne godt om i demokratiets høyborg. Jeg har tråkket mange kommunister på tærne denne helgen da jeg påstod at min frihet i Norge er i fare om kommunistene får fotfeste og makt. Jeg respekterer selvsagt de som er uenig med meg, men jeg må få lov å mene dette, ikke minst fordi jeg her i Norge får lov å mene dette.

Landet finnes ikke

Jeg har i hele helgen utfordret kommunister over hele landet til å komme med et eneste eksempel på et kommunistisk land der mine frihetsidealer kan leves ut, men ingen har klart å svare. Selvsagt kan ingen svare fordi det landet finnes ikke. I mitt nettverk har jeg mennesker fra hele verden, også fra kommunistiske land. Flere av disse kan ikke mene noen ting om landets ledelse uten å bli arrestert eller straffet på andre måter. I min verden er hvert eneste menneske like mye verd, og alle mennesker må få rett til å få leve fritt og godt slik de fleste av oss i Norge har det.

Jeg og mitt parti er alltid klar for å lede an i kampen mot de ekstreme som vil oss vondt, og vi i Fremskrittspartiet tok et stort og et viktig steg ut av regjering da flertallet hentet hjem en terrorist som frivillig hadde latt seg rekruttere til IS.

