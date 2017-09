I et innlegg 29. august skriver Eva Berge i Miljøpartiet De Grønne (MDG) at flere eksportkabler til kontinentet vil gjøre Norge til en av de viktigste aktørene i Europas fornybare energiproduksjon. Nå er allerede Norge, gjennom vannkraften, den største produsenten av fornybar energi i Europa. Det som imidlertid helt sikkert vil skje med flere kabler, er at strømprisen i Norge vil nærme seg de europeiske.

Storstilt utbygging av fornybar energi har gjort prisen til forbruker i Tyskland og Danmark tre–fem ganger så høy som dagens norske strømpris. At Norge har et «stort og økende overskudd av vannkraft» er galt. Sannheten er at det meste av norsk vannkraft allerede er utbydd. Sol- og vindkraft kan kun bygges ut med betydelige subsidier, og bidrar ikke til noen verdiskaping.

MDG er samtidig en sterk forkjemper for å elektrifisere hele den norske bilparken viser mangelen på konsekvens. I Norge selges det i dag ca. 5 milliarder liter bensin og diesel. Omregnet til utnyttbar energi i kjøretøy tilsvarer dette 20–25 milliarder kWh, eller omtrent det doble av gjennomsnittlig overskudd av norsk vannkraft (som eksporteres). Om hele bilparken gjøres elektrisk, blir med andre ord Norge netto importør av elektrisk kraft, om det ikke gjøres en storstilt utbygging av subsidiert sol- og vindkraft, eller det bygges nye gass- eller atomkraftverk.