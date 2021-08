Krenke-knappen må ikke komme til Norge

DEBATT: La oss fremover ytre meninger og humor uten å være redd for å krenke.

«Rasisme er et reelt problem som påvirker spesielt minoriteter som meg selv. Av den grunn er det viktig at man ikke bruker begrepet til enhver tid, da det svekker alvoret som ligger i ordet», skriver Milan Aran. Foto: Shutterstock

Milan Aran Unge Høyre, Sandnes

En stor rød knapp inntar Norge over fra Atlanterhavet. Knappen er fristende. Knappen uttrykker alt av følelser. Knappen er mektigere enn noe våpen. Hva kan det være? Jo, nemlig krenke-knappen – og når det våpenet avfyres, er det ingen som kan stoppe den. Kanskje forblir det en kommentar, gjemt i en haug av kommentarer på et innlegg og forsvinner inn i evigheten. Eller kanskje kan det gå så langt at det kunne ha blitt stilt mistillitsforslag mot verdens mest uskyldige kar, Bent Høie, for noe han kunne ha skrevet i 1998.

Jeg håper folk er like lite gira som meg på å leve i et USA-samfunn hvor alt og alle er en krenkelse om noen år.

Humor inkluderer

Til all overraskelse så er ikke jeg 100 prosent norsk. Det er ingenting jeg synes er morsommere enn edgy-humor om folk fra Midtøsten. Det at vi kan le av hverandre og ikke ta alt så personlig, er noe av det fine vi har som samfunn. Dette fordi man tror godt om hverandres intensjoner. Når vi lager humor om ulikhetene i andre kulturer, så anerkjenner vi kulturen. Humor er med på å inkludere.

Rasisme er et reelt problem som påvirker spesielt minoriteter som meg selv. Av den grunn er det viktig at man ikke bruker begrepet til enhver tid, da det svekker alvoret som ligger i ordet. Jeg personlig definerer rasisme på intensjon. Det finnes en fin linje mellom å se Siv Jensen kledd som en indianer på halloweenfest, og en fremmed mann som ber meg om å dra tilbake til hjemlandet. Kanskje er det noen som er uenige. Det er likevel litt av poenget med dette innlegget.

Ikke tving oss andre

Nicolay Ramm har ikke hatt en vond intensjon med innslaget sitt om japanske gameshows. Det er ganske åpenbart. Noen er ikke enige i det, og den meningen skal de ha lov til å ha, men ikke tving oss andre til å føye oss etter ditt verdenssyn.

Jeg skal ikke tvinge noen som er uenig med meg om å følge mitt narrativ, og dersom de ikke gjør det, la meg bli provosert av det. Alle har rett til å oppfatte og føle som de vil, men la oss ikke gjøre vår egne oppfattelser om til en felles realitet som skal definere alle minoriteters oppfattelser av situasjoner. Jeg håper folk er like lite gira som meg på å leve i et USA-samfunn hvor alt og alle er en krenkelse om noen år.

La oss fremover ytre meninger og humor uten å være redd for å krenke noen. La oss ikke skape et samfunn hvor enhver person er redd for å såre naboens følelser. Da tror jeg de fleste blir happy.

Og en siste ting. Bare fordi du føler deg krenket, så betyr det ikke du har rett.

