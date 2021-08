Ap vil ha en sterk offentlig helsetjeneste

DEBATT: Arbeiderpartiets mål er verdens beste offentlige helsetjeneste, tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok.

«Ap kommer aldri til å velge etableringsrett for private sykehus foran pasientenes rettigheter», skriver Ingvild Kjerhol. Foto: Shutterstock

Ingvild Kjerkol Arbeiderpartiet

Høyres privatiseringsiver og satsing på en kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige, er ikke veien til en slik gullstandard. Det er tvert om oppskriften på en todelt helsetjeneste, uten å korte ned køene – samtidig som det suger penger ut av fellesskapets sykehus.

Utelater en del realiteter

Stensland skriver i Aftenbladet 4. august at «Arbeiderpartiets helsemonopol» – er en oppskrift på lengre helsekøer. Stensland utelater i sitt innlegg en del realiteter som leserne nok har interesse av. Det er en liten andel av sykehuspasientene som benytter seg av privatiseringsreformen som Høyre løfter opp i skyene.

Arbeiderpartiet vil bygge ut kapasiteten og styrke kvaliteten i vår offentlige helsetjeneste, heller enn å prioritere skattelette for de rikeste og privatisering for de få. Siden 2017 har ventetidene gått oppover. En kraftig underfinansiering av våre offentlige sykehus i kombinasjon med høyreregjeringens privatiseringsmetoder viser seg å være en dårlig strategi for bedre pasientrettigheter og mer tilgjengelig helsetjeneste for vanlige folk.

Advart kraftig

Høyreregjeringen lytter heller ikke til dem med skoene på. Styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst har vært ute og advart kraftig mot ordningen fordi den gir dårlig faglig prioritering og økonomisk forutsigbarhet for de offentlige sykehusene. Særlig alarmerende er det at det advares mot at aktører som ikke når frem i anbudskonkurranser får opprette tilbud gjennom Fritt behandlingsvalg og at dette i neste ledd kan senke kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Styrket finansiering, flere fagfolk på jobb i hele faste stillinger og muligheter for utvidede åpningstider blir viktige grep for å rydde opp etter høyreregjeringen og de økende ventetidene.

Arbeiderpartiet kommer aldri til å velge etableringsrett for private sykehus foran pasientenes rettigheter. Var det ikke pasientens helsetjeneste Høyre skulle skape?

