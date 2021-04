Gi plass til bruktmarkedet på Nytorget

DEBATT: Jeg har fått med meg at Stavanger kommune planlegger folkefest når koronapandemien er over. Flott! Min idé kom fluksens; hva med at (også) bruktmarkedet fikk slippe til på Nytorget i dette opplegget?

«La oss samles om et bruktmarked på Nytorget i den kommende folkefesten i Stavanger», skriver Odd-Jan Jonassen. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Odd-Jan Jonassen Stavanger

Bruktmarkedet ble etablert i 1999 på Nytorget og befestet sin posisjon som en aktiv aktør innenfor sirkulær økonomi, en trendsetter og miljøbærer, en moderne vannpost, et treffsted for mange; for opplevelse, nostalgi og gjenbruk. Bruktmarkedet fremmet sosial deltakelse og integrering med ringvirkninger for folks livskvalitet.

Gjennom 20 år ble markedet vår tids nye «vannpost».

Ikke areal til markedet

Sesongen 2020 ble avlyst på grunn av covid-19, men reelt sett er bruktmarkedet opphørt å eksistere fordi det skal anlegges en park fra Langgaten henimot Metropolis. Dermed finnes det ikke noe areal tilbake på Nytorget for et bruktmarked.

Stavanger kommune ved miljø og renovasjon har vært den formelle arrangør, mens styringsgruppen for bruktmarkedet har tatt seg av den praktiske gjennomføringen; med tilsyn, avsperringen av området, oppstilling for selgerne, trafikkavviklingen med av- og pålessing, med videre.

Gjennom 20 år ble markedet vår tids nye «vannpost», et uformelt møtested hvor mennesker av forskjellig karakter og alder, ulikt etnisk opphav, sosial bakgrunn kunne møtes.

Gjennom sesongen i 2019 deltok drøyt 125 selgere, avhengig av varemengde og tidskapasitet. 40 til 100 prosent av hele markedsplassen ble benyttet for mellom 30 og 50 selgere, avhengig av vær og vind. Hver lørdag ble antall selgere og samlet benyttet areal registrert. Høyeste selgerantall var 58 (2013).

Trivelig miljø

Det var selgerne som med deres nærvær skapte, ivaretok og utviklet det trivelige miljøet på Nytorget, og det da sammen med det besøkende publikum på markedet.

La oss samles om et bruktmarked på Nytorget i den kommende folkefesten i Stavanger. Den tidligere styringsgruppen for markedet vil kunne være behjelpelig i så henseende.