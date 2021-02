Staten må ta gruvegrep på Helleland!

DEBATT: I år er det 50 år siden de ti oljebud ble vedtatt, hvordan bedre å feire et slikt jubileum enn å vedta nye mineralbud?

«Vi sier som ordføreren i Eigersund: Toget går nå, og regjeringa har ikke engang kjøpt billett. Det har derimot kapitalkreftene nede på kontinentet», skriver Mímir Kristjánsson og Per Emil Skjelbred.

Debattinnlegg

Mímir Kristjánsson Rødt

Per Emil Skjelbred Leder, Rødt Dalane

Publisert:

I Aftenbladet 27. januar kan vi lese nok en sak om det store mineralfunnet på Øgrei ved Helleland. I artikkelen fortelles det om verdier av astronomisk karakter og arbeidsplasser i over 50 år. Det er på mange måter en gladsak for både Dalane, Rogaland og egentlig hele landet. Likevel, denne gladsaken kan fort bli et mareritt om regjeringen, med næringsminister Iselin Nybø får det som de vil.

Lære av oljeeventyret

Vi har allerede skrevet om mineralfunnene i Frifagbevegelse. Der etterlyser vi i likhet med ordføreren i Egersund en statlig storsatsning på mineralnæringen. Vi må lære av oljeeventyret, der første kapittel heter statlig kontroll til det beste for fellesskapet.

I år er det 50 år siden de ti oljebud ble vedtatt, hvordan bedre å feire et slikt jubileum enn å vedta nye mineralbud? Da sikrer vi at den velstandsveksten og velferden som vi og generasjonen før oss har opplevd, kan bli en realitet for våre barn og barnebarn. Vi sikrer også at folk fra Dalane kan bo og jobbe i regionen, samt at vi kan bygge opp nye næringer innenfor foredling av mineraler. Erfaringene fra nye naturressurser som vindkraft og oppdrett viser hvor galt det kan gå om utenlandske aktører får ta for seg av våre felles naturressurser. Da er suksessoppskriften fra oljeeventyret mye bedre: Hvorfor ikke etablere et statlig mineralselskap etter modell fra gamle Statoil?

Iselin Nybø, som tross alt er fra Rogaland, ønsker heller at disse verdiene skal fordeles til de få investorene, fremfor bedre velferd til landets eldre og syke, flere lærere i skolen og bedre økonomi for kommunen. Med ideologiske skylapper velger Nybø og regjeringen å se bort fra det alle skolebarn i Rogaland har lært: Det gikk bra med oljå fordi vi sikret statlig kontroll og forvaltning til det beste for folket, ikke finansfiffen. Vi sier som ordføreren i Eigersund: Toget går nå, og regjeringa har ikke engang kjøpt billett. Det har derimot kapitalkreftene nede på kontinentet.

Breie glis på kontinentet

Vi frykter at om dette funnet selges til høystbydende på det internasjonale markedet vil vi se det samme som vi ser i vindkraftutbyggingen. Katastrofe for kommunene, katastrofe for lokalbefolkninga og breie glis nede på kontinentet. Derfor går Rødt til valg som en garantist for et nytt norsk mineraleventyr, der fellesskapets eiendom forvaltes til det beste for folk flest.