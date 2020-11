Ikke kutt i tilbudet på Sølvberget!

BUDSJETT: Er dere politikere klar over hvilke konsekvenser det får om dere vedtar det foreslåtte budsjettkuttet på Sølvberget?

I pandemiens år, har over 12 000 barn og unge vært med på Sølvbergets lesekampanjer Årets bok og Sommerles. De gode resultatene kommer av at de folkevalgte i Stavanger har satset og trodd på Sølvberget gjennom mange år.

Ingrid Bie Helgesen Styreleder Norsk bibliotekforening Rogaland

Siv-Merethe Søbye Tillitsvalgt Bibliotekarforbundet

Tone Larssen Rogne Tillitsvalgt Fagforbundet

Et slikt kutt vil blant annet føre til lavere bokbudsjett og færre ansatte som igjen fører til et redusert tilbud til innbyggerne i Stavanger.

Bibliotekene er unike kultur- og folkeopplysningsinstitusjoner som treffer innbyggerne bredt og allsidig. Biblioteket er en demokratisk hjørnestein – tilgjengelig og åpent for alle. Dersom vi sammenligner Sølvberget med andre storbyer, har vi flere besøkende enn Stockholm, København og Oslo per innbygger.

En smeltedigel

Både Sølvberget i sentrum og filialene i kommunedelene er viktige sosial arenaer. I disse tider kjenner mange på ensomhet og isolasjon. Da er det ekstra viktig å verne om bibliotekene som uformelle møteplasser, hvor det er gratis å være og hvor alle er velkomne, uansett kjønn, religion, alder, nasjonalitet eller sosial status.

Sølvberget er en viktig samarbeidspartner for skolene i Stavanger. De får også kutt i sine budsjett for neste år. Av erfaring vet vi at skolebibliotekene ofte blir en salderingspost. Lærere på skolene og skolebibliotekene kan i dag bestille bokkasser fra Sølvberget tilpasset alderstrinn, leseferdigheter og tema – alt for å skape leseglede. Denne bestillingstjenesten vil bli lagt ned ved et budsjettkutt.

Ikke drep lesegleden

Både Sølvberget og lærerne kjenner på de negative konsekvensene. Det vil bli vanskeligere for lærerne å skaffe bøker til elevene, utlånstallene til barn og unge kommer til å synke, og elevene får et dårligere tilbud og dermed vil de lese mindre. Det bør bekymre flere, da leseforskning tydelig viser at elever som lystleser og har tilgang på litteratur, utvikler både språkferdigheter og skoleprestasjoner.

Så, kjære lokalpolitikere; Lytt til oss. Ikke kutt i Sølvbergets budsjett! Bibliotek er en investering i innbyggerne våre, samfunnsbygging og demokrati. Forskning viser at samfunnet får fire ganger verdien av hver krone som investeres i bibliotek. Invester i hverdagskulturen, lavterskeltilbudet som ikke alltid skaper de store overskriftene, men som betyr så mye for så mange. Vi heier på dere – og håper dere vil vise at dere fortsatt heier på Sølvberget.

Det vil bli vanskeligere for lærerne å skaffe bøker til elevene, utlånstallene til barn og unge kommer til å synke, og elevene får et dårligere tilbud og dermed vil de lese mindre.