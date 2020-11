Hvem plasserer cruiseskip foran byens storstue?

BYUTVIKLING: Er Cruisehavn foran Stavanger konserthus, foran byens storstue, forenlig med en attraktiv og bærekraftig by? Hvilken by gjør slikt? Ikke Oslo. Ikke København. Ikke Stockholm. Ikke Hamburg. Ikke Sydney.

Ønsker kommunen og innbyggerne å etablere en fremtidig cruisehavn foran Stavanger konserthus som har verdens vakreste foajé? spør innsenderen. Bildet viser luksusyachten «Flying Fox» som lå til kai her i fjor. Foto: Anders Minge

Elisabeth Sjo Jespersen Hafrsfjord

Attraktive og bærekraftig byer – hvordan skaper vi det – hvem har ansvaret?

«Kulturminner og stedets historie er uvurderlige brikker i utviklingen av attraktive byer og steder.» sitat Alexandra Algard, sivilarkitekt og juryleder for Statens pris for bærekraftig by og stedsutvikling.

Stavangers siste sentrumsnære havneområde i Bjergsted er nå i spill. Området er utpekt til hotelltomt i gjeldende planer. Nå legger Base Property fram plan ikke bare for et hotell, men plan for en storstilt, lite stedstilpasset utbygging med hotell, næringsbygg og boliger.

Et prosjekt som tøyer grensene mot sjøen, et prosjekt som er høyt og kompakt, et prosjekt i utakt med områdets skala, et prosjekt hvor mellomrommene er for trange, et prosjekt som ligner pakkhus slik vi kjenner det fra europeiske havner, men som vil bli et fremmedelement i Stavanger.

I tillegg er det et prosjekt hvor en av byens vakreste parker – Bjergstedparken – stenges inne. Et sted hvor Stavanger har etablert et kultursenter av internasjonalt format.

Passer bukken havresekken?

Selvsagt er det attraktivt å etablere næringsbygg og boliger i dette området. Det er god butikk for investorene. Men er det attraktivt for byens innbyggere? Den 30. september skriver Aftenbladet: «Nå skjer det endelig noe. Onsdag kunne hotellbyggerne presentere vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen sammen med grunneier Stavanger-regionen Havn IKS.»

Vinnerutkast fra arkitektkonkurranse? Hvem har oppnevnt juryen på dette offentlig eide området? Jo, utbyggerne! Daglig leder i Base Property, Alfred Ydstebø, har vært leder av juryen, havnesjef Merethe Eik, senior vice president Eyvind Tangvik i Nordic Choice Hotels (som skal drive hotellet), arkitekt Kristin Jarmund, landskapsarkitekt Ingvild Nesse. Ingen fra Stavanger kommune.

Har kommunen latt seg representerer med havnesjefen? Selvsagt leter havnene etter inntekter. Men er det her kommunen / innbyggerne ønsker å etablere en fremtidig cruisehavn? Foran Stavanger konserthus som har verdens vakreste foajé?

Er bindingene for tette?

Jeg var nestleder i styret i Stavanger Symfoniorkester og styreleder i Stavanger konserthus da forslaget om nytt konserthus ble lansert. Jeg var medlem i Styringsgruppen for nytt konserthus og juryen for nytt konserthus. Begge utvalgene ble ledet av tidligere ordfører, Leif Johan Sevland. Vi var flere i utvalgene som ønsket å plassere konserthuset på tomten lengst nord i Bjergsted. Vi hadde også et ønske om å fylle ut i havnebassenget for å lage gode publikumsarealer etter mønster fra andre offentlige kulturbygg rundt i verden.

Ideen var at denne plasseringen ville gitt bygget utsikt både mot Ryfylke og til sentrum. Da kunne byens største og viktigste kulturbygg, Domkirken og konserthuset, «blunke» til hverandre. Slik gikk det ikke. Sentrale havnemyndigheter sa nei. Dagens konserthus har kanskje ikke verdens mest iøynefallende arkitektur. Men det er et flott bygg og godt stedstilpasset, i en skala som føyer seg inn i omgivelsene og altså har verdens vakreste foaje.

Hvem bestemmer så byutviklingen i Stavanger? Er det de folkevalgte? Er det investorene? Er det kanskje for tette bindinger?