Ikke hvil på regionens gode utgangspunkt

DEBATT: Hurtigtoget for grønn omstilling går nå – står Rogaland igjen på stasjonen?

Administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli ser mange muligheter, men utfordrer også norsk næringsliv i årets Innovasjonstale. Foto: Innovasjon Norge

Kari Holmefjord Vervik Direktør, Innovasjon Norge Rogaland

Publisert: Nå nettopp

Under Innovasjonstalen 2. juni gjorde vi i Innovasjon Norge en analyse av omstillingen i norsk næringsliv - styrker, svakheter, muligheter og trusler. Hva betyr dette for Rogaland? Vår region har stor kompetanse på viktige områder, og har dermed gode muligheter for omstilling mot nye grønne verdikjeder. Men et godt utgangspunkt er nettopp kun et godt utgangspunkt. Spørsmålet er hvor vi går videre. Og hvordan står det til med våre svakheter og trusler?

Hvis for mange tenker at «vi skal bare hente ut resten av fortjenesten fra olje og gass først», havner vi bakerst i køen.

Svakheter

BI-professor Torger Reve beskrev på samme arrangement næringslivet i Norge som «laid back», produktorienterte og så dårlige på salg at vi kan gå glipp av de nye grønne eksportmulighetene. Rogaland er dessverre ikke noe unntak. I Innovasjon Norge i Rogaland behandlet vi i koronaåret rundt 700 søknader, en dobling fra året før. Etter grundige oppfølgingsmøter med mange av disse er vår spissformulerte påstand at rogalendingene er verdensmestre i å utvikle og bygge, men kanskje kun på kretsmesternivå i evne til å selge.

Kanskje ikke nok?

Det er kanskje ikke så rart? Regionen vår fikk på 70-tallet et krevende, men tilgjengelig marked i form av oljevirksomheten i fanget. Operatørene var pålagt å utvikle lokal leverandørindustri, og den muligheten grep rogalendingene. Vi er kjent for å løse avanserte teknologiske utfordringer og gjennomføre svære prosjekter, godt hjulpet av solide marginer. Vi har høstet godt i mange tiår av at oljenæringen har kommet med konkrete problemer og krav, og leverandørbedriftene i stor grad har kunnet fokusere på de teknologiske utfordringene. Men kanskje ikke det er nok lenger? Som Håkon Haugli sa i Innovasjonstalen:

«Vi ser at norske bedrifter underinvesterer i kommersiell kompetanse og undervurderer verdien av langsiktig merkevarebygging. Det er kanskje noe sant i karikaturen om den norske bedriften som heller ansetter en ingeniør til, enn den første selgeren. Og at vi tror produktene selger seg selv, om de bare er teknisk gode nok. Bedrifter i land vi konkurrerer med går kanskje raskere ut i markedet, lanserer, lærer og justerer.»

Rogalandsbedrifter må ta dette inn over seg for å få innpass i nye marked med helt andre marginer og en tøff internasjonal konkurranse.

Trusler

Utviklingen mot grønne løsninger går ekstremt fort, med en økonomisk og politisk satsing på et nivå vi aldri har sett maken til, som for eksempel gjennom EUs Green Deal. Det gir enorme muligheter, men det er helt nødvendig å melde seg på nå.

Spørsmålet er hvor lett er det her? Det siste konjunkturbarometeret til SR-Bank viser at «Det er høyest optimisme i Rogaland, 58 prosent venter vekst de kommende 12 månedene». Hvem vil vel si fra seg garantert profitt neste år, for å kanskje stille sterkere om 5-10 år?

Hvis for mange tenker at «vi skal bare hente ut resten av fortjenesten fra olje og gass først», havner vi bakerst i køen. For det tar lang tid å bygge de relasjonene en trenger for å avdekke behov og muligheter hos de nye kundene og så rigge egen forretningsstrategi ut fra det.

Ikke hvil

Så min oppfordring er - ikke hvil på regionens gode utgangspunkt, men prioriter tid og penger på arbeid mot kunder og muligheter i de nye markedene nå, parallelt med aktiviteten innenfor olje og gass. Hvis ikke risikerer rogalandsbedrifter å bli stående igjen på stasjonen når hurtigtoget for satsing på fremtidens grønne teknologi kjører videre!