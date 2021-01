Holder du fast i håpet?

FREMTIDSTRO: Forskning viser at håp er god medisin. Håp er viktig for fremskritt. Håp kan være et vendepunkt i livet og gi bedre livskvalitet i hverdagen.

Som pårørende har jeg hatt mine tøffeste, vakreste, tristeste, mest krevende, lærerike og spennende år. Alt fra stress og bekymringer som ga meg stikkende smerte i hjerte, til de største gleder i livet. Foto: Gorm Kallestad

Debattinnlegg

Evy-Ann Øglend Pårørende, Eigersund

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Som pårørende og ansatt i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) møter jeg mennesker som i perioder har mye bekymringer, stress, sorg, sykdom og kriser. Overganger kan være ekstra utfordrende.

Som pårørende har jeg hatt mine tøffeste, vakreste, tristeste, mest krevende, lærerike og spennende år. Alt fra stress og bekymringer som ga meg stikkende smerte i hjerte, til de største gleder i livet. I sorgen og krisen blir små gleder ekstra store og en føler en større takknemlighet for livet. En kan oppleve de aller fineste øyeblikk med de nærmeste og det profesjonelle nettverket. I krevende perioder er en ofte tett på det profesjonelle nettverket og er avhengig av at noen lytter, tar imot og gir håp.

Psykiateren ga meg håp

Innimellom er håpet mer gjemt, og en trenger noen som bærer håpet for deg, og gir håp for fremtiden. En artikkel i Stavanger Aftenblad om professor i psykiatri og forskningssjef ved Stavanger psykiatrisk Universitetssykehus Jan Olav Johannessen ga meg håp.

Artikkelen var et viktig vendepunkt for meg i forhold til å være pårørende til mennesker som har psykose. Han skriver at i Stavanger har vi sannsynligvis den beste psykose- behandlingslinjen i Norge, ja i verden. Man kommer raskt til, vi har god kapasitet og behandlingen har kontinuitet. Ved en førstegangspsykose kan man forvente at ca. 70- 80 % av pasientene skal være ute av psykosen etter ett år, de fleste etter 3 måneder, dersom en ikke ruser seg, og deltar i behandlingen. Det ga meg nytt håp for fremtiden, om at alt blir bra igjen.

Det blir bra igjen

Jan Olav Johannessen er også en del av TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykose), som jeg har positive erfaringer med. Det profesjonelle teamet som er tett på i hverdagen er gull verdt å ha med på laget. Jeg har som pårørende fått en stor interesse og ny kunnskap om psykose. Jeg ønsker å være en stemme ut i samfunnet for å bryte tabu rundt denne lidelsen. Det er fortsatt mye tabu, skam og feiloppfatninger rundt dette. Det er for lite oppmerksomhet på ressursene til mennesker som har psykose. Jeg har blant annet sett ulike talenter i tegning, kunst og musikk.

Selv om livet kan være utfordrende en periode, kan fremtiden se helt annerledes ut. Spesielt i overganger er min erfaring på PPT at foreldre og personalet i barnehager og skoler er mer bekymret for hvordan det skal gå med barna.

Det går som regel bedre enn en tror, er min erfaring på PPT. FNs Barnekonvensjon artikkel 3, om barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. Voksne skal gjøre det som er best for barn. Foreldre trenger å bli lyttet til og forstått når de er bekymret for barn og unge i overganger. Samtidig må en gi dem håp for fremtiden. Det er viktig at de som « sender» barnet videre i systemet, og de som tar imot barnet har like mye oppmerksomhet rettet mot ressurser som på vansker og diagnoser.

En inspirerende rolle

Pårørenderollen har gitt meg ny kunnskap inspirasjon og styrke.

Som pårørende og i jobben min har jeg møtt mange mennesker som har inspirert meg og gitt meg håp. Håp skaper bedring, ro og trygghet i en vanskelig situasjon. Håp kan redde mennesker, gi livsmestring og bedre livskvaliteten til både syke og pårørende.

Utfordringer i barnehage, skole og i livet generelt kan endre seg i fremtiden og det går ofte bedre enn en tror. Jeg ønsker å gi håpet videre fra meg til deg der ute som har mistet det. Så holder du fast i håpet i en håpløs situasjon?

Er det noen rundt deg som har mistet håpet? Jeg skal gjøre det jeg kan for å spre håpet videre, og jeg håper du kan være en håpsbærer for de rundt deg.

Hold fast i håpet!

