Skyer av håp

DEBATT: Pandemien og klimaendringene tydeliggjør avhengigheten vi har til hverandre - sammenfiltret som vi alle er i luften. Midt i krisene synger vi om engler som daler ned i skjul.

Rafaels Sixtinske Madonna: Ser du ekstra nøye på skyene i bakgrunnen trer utallige ansikter frem inni skyene.

Siri M. Kalvig Adm. direktør, Nysnø Klimainvesteringer AS

Vi synger julen inn og håper at englene er nær. At de lønnlig iblant oss går. Engler kommer i så mange variasjoner og former. De ikoniske englebarna nederst i Rafaels Den sixtinske Madonna preger både julekort, servise og innpakningspapir. Du ser de kanskje for deg? To små ettertenksomme englebarn fremst i skyhavet som danner bakgrunnen i Rafaels bilde. Ser du ekstra nøye på skyene i bakgrunnen trer utallige ansikter frem inni skyene.

Første gang jeg så denne detaljen i maleriet var i forbindelse med utstillingen «I skyene» på Stavanger Kunstmuseum. Kunsthistoriker og kurator Inger M. L. Gudmundson gjorde meg oppmerksom på ansiktene i bakgrunnen. Ifølge henne har disse ansiktene vært gjenstand for mange tolkninger. Symboliserte alle ansiktene i skyene engler eller ufødte sjeler?

Skyer med ny betydning

Uansett hva Rafael egentlig hadde i tankene da han malte skymotivet har bildet fått en ny betydning for meg.

Skyene visualiserer de mange fysiske prosessene i atmosfæren. Temperaturforhold, fuktighet, vindhastighet og vindretning vil gi skyene forskjellige former. Cumulus, Cirrus og stratus er navn på forskjellige kategorier av skytyper som ut fra latinske navn klassifiseres etter slekt, art og varianter. Altocumulus lenticularis for eksempel er skyer som dannes i middelshøye lag når luft strømmer over fjellkjeder og danner le-bølger. Disse bølgene i lufthavet er som regel usynlige, men om temperatur og fuktighet er rett kan det danne seg linseformede (lenticularis) skyer på bølgetoppene. Skyene gjør den usynlige bølgen over oss synlig.

Skyklassifiseringssystemet ble lansert av britiske Luke Howard i 1802. «I Skyene»-utstillingen tar for seg nettopp kunstverk fra 1800-tallet og frem til vår egen tid. Denne utstillingen er nå foreviget på nettet i form av en 360 graders video der du kan vandre rundt i en digitalisert replikasjon av selve utstillingen.

Kielland og Hertervig, oljen og gassen

I den tidsepoken kunstutstillingen tar for seg hadde både kunsten og vitenskapen en enorm utvikling. Gjennom den industrielle revolusjon moderniserte vi samfunnet vårt. Karbondioksidnivåene i atmosfæren begynte å stige ved den industrielle revolusjon. Mens vi gjorde vitenskapelige fremskritt samtidig som Kitty Kielland og Hertervig svingte malerkostene og vi fant opp dampmaskinen, båtene, forbrenningsmotoren, kullkraftverkene, oljen, gassen, bilene og flyene, mens vi moderniserte verden - endret vi atmosfærens sammensetning. Vi endret selve innholdet i lufthavet.

Nå stiger det frem en ny sky på himmelen – den digitale skyen. Den binder oss sammen på nye måter. Med smarttelefoner i lommene blir vi geoposisjonert og våre behov og preferanser loggføres. De personifiserte dataene lagres og «svever» over tid og rom som en moderne variant av Rafaels mange ansikter gjemt i skyen.

Vaksine og klimateknologi

Pandemien understreker den umiddelbare, og klimaendringene den langvarige, altomsluttende avhengigheten vi har til hverandre. Solidariteten, tapre helsearbeidere og vaksine bringer håp. Det sammen gjør nye regler for grønnfinans og en ny stor investorappetitt for bærekraftige investeringer og mobilisering av kapital rettet mot klimateknologi.

Gjennom fotosyntesen «puster» plantene, dyr puster og vi puster – vi trekker pusten i et lufthav som sirkulerer i alt levende. Utslippene fra fortiden påvirker oss i dag slik som utslippene i dag vil påvirke våre etterfølgere. Med klimaendringene blir det tydelig; vi er uløselig forbundet med hverandre. I fortid, i fremtid og her og nå og over landegrensene.