Mangler kokk i Sogndalstrand

DEBATT: Selvfølgelig skal alle være med på dugnad for å hindre smitte, men jeg kan ikke se at dette avslaget handler om smittevern.

«Nå vet jeg ikke om jeg orker flere kamper», skriver Eli Laupstad Omdal, som mangler kokk til Sogndalstrand Kulturhotell. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Eli Laupstad Omdal Daglig leder, Sogndalstrand Kulturhotell

I dag kunne alle våre ansatte vært tilbake i full jobb. Slutt på permittering, vi har mange bestillinger og en tidlig start på en vår og sommersesong som ser ut til å bli rekord. Men pga. innreiseforbud for vår fast ansatte kjøkkensjef, Konrad, ser det ut til at vi må ha redusert åpningstid, kanskje til og med stenge deler av sommeren.

Sjokket var stort da avslaget kom 1. mai med begrunnelse at konsekvensene av et innreiseforbud ikke var nok dokumentert.

Konrad kjørte med egen bil til Polen for å besøke sine foreldre da innreiseforbudet kom. Han rakk dessverre ikke å komme tilbake før grensene stengte i slutten av januar. Siden januar har vi ventet. Det ble i mars søkt om innreise, men han fikk avslag pga. jobb som kjøkkensjef ikke kom under kategorien teknisk kompetanse. Vi jobbet iherdig og brukte alle kontakter vi kunne komme på.

Konrad har bodd i Norge i tre år, to av disse i egen leilighet i Sogndalstrand.

Vi har vært karantenehotell for utenlandske arbeidere, som har blitt leid inn for å gjøre en jobb i distriktet. De har teknisk kompetanse, noe som er mye viktigere enn jobber innen hotell og restaurant.

Vi fikk et håp

Så åpnet regjeringen for at også andre yrkesgrupper kunne søke om unntak for de strenge innreiserestriksjonene. Vi skrev side opp og side ned, dokumenterte viktigheten av å få Konrad tilbake på jobb, skrev om konsekvenser. Vi fikk et håp. Håpet ble større da en saksbehandler fra Sjøfartsdirektoratet tok kontakt med oss.

Saksbehandler var positiv og mente de kom til å gå for innreise, men kunne ikke ta avgjørelsen alene, en kollega måtte og godkjenne. En positiv samtale der vi og fikk informert om god erfaring med smittevern og godt samarbeid med kommunehelsesjefen. Fikk i det hele tatt forståelse at dette var avgjort til vår fordel.

Sjokket var stort da avslaget kom 1. mai med begrunnelse at konsekvensene av et innreiseforbud ikke var nok dokumentert. Stenging deler av sommeren, reduserte åpningstider, fortsatt permittering av 14 ansatte og ikke minst tapte inntekter, som kunne vært med å trygge videre drift av Sogndalstrand kulturhotell. Ikke store nok konsekvenser? Da er spørsmålet hva er da store nok konsekvenser?

Likebehandling

Selvfølgelig skal alle være med på dugnad for å hindre smitte, men jeg kan ikke se at dette avslaget handler om smittevern. I dette tilfelle en person som har fast ansettelse, bor i Norge, og som selvsagt skal sitte i pålagt karantene. Dessverre vitner dette om liten forståelse for vår bransje. Betyr ikke en jobb i reiselivsnæringen like mye som en jobb i industrien? Vår bransje har og et stort behov for dyktige fagarbeidere, det handler nå om likebehandling av ulike aktører og næringer.

I over ett år har vi, sammen med så mange andre innen denne bransjen, kjempet for å overleve, vært kreative, hatt bekymringer og søvnløse netter. Nå vet jeg ikke om jeg orker flere kamper.