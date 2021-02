Må barna absolutt være født i Norge?

Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kjersti Aurbakken Stavanger

DEBATT: I journalist Hilde Øvrebekk sin kommentar «Livmor, regjeringen og flere barn» i Aftenbladet 25. februar står det bl.a.: «Men det går an å stille spørsmål ved om det har noen hensikt at politikere som Hadia Tajik og Erna Solberg skal fortsette å fortelle oss at vi må få flere barn ... Politikerne må se på andre løsninger for framtidens utfordringer.»

Flott, Hilde Øvrebekk, lurt å være løsningsorientert istedenfor kritisk. Her prøver jeg meg på et forslag til en annen løsning enn å føde flere barn i Norge: La oss ta imot barn som allerede er født, og som ikke har et hjem. Å lage barn for å opprettholde folketallet er en ulogisk, selvmotsigende og nærmest rasistisk tankegang. Vi har jo massevis av muligheter til å ta imot barn som trenger et sted å bo, de er motivert for å gjøre en samfunnsinnsats som voksne, og vi trenger dem jo!

Jeg får klump i magen hver gang jeg hører om alle disse flyktningene som Norge avviser – samtidig som statsministeren erklærer vi trenger flere barn. Er det sånn at flyktningbarn ikke er gode nok som norske statsborgere? Må barna absolutt være født i Norge?