Finn argumentene for statlige bevilgninge til Domkirken!

DEBATT: Hvorfor skal Nidarosdomen få alt den peker på fra staten, mens den historisk unike Stavanger domkirke overlates til kommunen?

Debattinnlegg

Pål Mitsem Randaberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Har Stavanger klart å finne frem til den rette argumentasjon for å få støtte til restaurering og utgravning av krypkjelleren under Domkirken ved et unntak fra hovedregelen om at utgifter til bygging og vedlikehold av kirken er kommunens ansvar?

For 10 år siden ville menighetsrådet alliere seg med tilsvarende råd for Domkirken i Bergen for et samlet angrep på hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er kommunens ansvar. Det advarte jeg mot, og man hører heldigvis ikke mer om det – det var ingen likhetspunkter.

Meningsløs forskjellsbehandling

Hovedregelen er at Nidaros domkirke får alt den peker på, uten unntak. I statsbudsjettet for 2020 snakker vi om 87,5 millioner kroner, mens andre kirker ikke får noe.

Jeg har alltid ment, og mener fortsatt, at det er helt meningsløst at Stavanger kommune, med sin skjøre økonomi (og nå også garantiansvar for bompengeinntekter i Ryfast på 2,3 milliarder kroner, pluss mulig andel av fylkets garantiansvar på 5,4 milliarder kroner), alene skal dekke utgiftene med restaurering av Domkirken og utgravning av krypkjelleren med 320 millioner.

Det meste gjelder selve Domkirken, som selvsagt har betydning for byens beboere og turismen i flott ny skikkelse som byen (og turister) kan ha glede av hver dag. Når man imidlertid snakker om utgiftene til utgravning av krypkjelleren (13,8 millioner kroner), snakker man om noe som hverken direkte eller indirekte kommer byens beboere til goder. Da gjelder det landets selvsagte plikt til å skaffe og sikre kunnskapen om hvordan kirken fungerte i tidlig kristen tid i Norge. Disse kunnskaper er like viktige for alle innbyggere i Norge som for innbyggerne i Stavanger.

Må unntas hovedregelen

Kort sagt: Her må man stå på for å sikre et spesielt unntak fra hovedregelen om at domkirken i Trondheim skal få alt den peker på og andre ingenting, med spesielle unntak:

For stavkirker, som vel er yngre enn domkirken, har man et generelt unntak.

Dessuten gjør man unntak når politikere står på. Domkirkeruinen på Hamar, som vel også er yngre enn Stavanger domkirke, fikk statsstøtte i størrelsesordenen 70 millioner kroner for det «drivhus» som ble satt opp rundt ruinen for å hindre ytterligere forfall.

Er det ikke gode grunner til å gjøre et unntak fra hovedregelen for den eldste domkirken i landet, og krypkjelleren som vel er viktig for tidlig norsk kirkehistorie?

Hvor er stortingsrepresentantene for Rogaland?