Vi ruller på to hjul og forurenser lite

DEBATT: Per Oscar Knudsen viser til Vårsleppet 1. mai, og lirer av seg synspunkter om forurensing i Aftenbladet 5. mai. Han spør hvor mye vi kan forurense for moro skyld.

«Å kjøre motorsykkel er helsebringende. Det er godt for den psykiske helsen», skriver Målfrid J. F. Jensen, Mette Lillejord og Solveig L. Kalbakk. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Målfrid J. Frahm Jensen Gold Wing-entusiast

Mette Lillejord Valkyrie-entusiast

Solveig Langmoen Kalbakk Redaktør i Goldwing Nytt, Gold Wing Club Norway

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Knudsen kritiserer Aftenbladet for å spandere en helside på feiringen av Vårslippet, og etterlyser samtidig fokus på forurensing. Deretter lister han opp diverse tall på CO₂-utslipp og setter dette opp mot forurensingen til en diger Volvo. Knudsen gjetter om utslipp og klimaavtrykk, og antar at alle syklene er store, tunge og «high performance», noe de ikke er. Syklene som deltar, er fra 125cc til 1800cc. Nye som gamle. De kjøres av kvinner som menn. Unge som eldre. Saktegående kø er det lite av. Kortesjen kjører rimelig fort fra Klepp via Stavanger til Egersund og tilbake. Regnestykket til Knudsen betviles.

Det er ingen forskjell om en er arbeidsledig, ufør, sykepleier, kommunaldirektør eller utvikler. Uniformen er kjøreklær, hjelm og hansker.

Surmaget kritikk

Uttalelsene til Knudsen minner om en sur, gammel gubbe, kanskje på alder med oss, som lirer ut av seg surmaget kritikk. I Rogaland ser vi en armada av vindmøller stilt opp over fjellene som en armé klar til kamp. Det er forurensende betong, ødeleggelse av myr, drap av fugler, drap av insekter og microplastforurensing. Løft hodet og blikket litt lenger enn det du ser når du hører lyden av vår og motorsykler.

Vi ruller på to hjul og forurenser lite. Tohjulinger.no skriver på sin nettside: «En tohjuling gir mindre utslipp og trafikkbelastning i sin levetid sammenlignet med bilen. Motorsykkel brukes bare halve året, tar liten plass og avlaster køer». Så la oss få ha gleden av å markere våren, år etter år, ved å kjøre samlet i noen få timer 1. mai.

Helsebringende

Å kjøre motorsykkel er helsebringende. Det er godt for den psykiske helsen. Det handler om tilhørighet. Om samhold. Om samvær. Det handler om å være en del av noe mer enn en selv. Det handler om flokken. Det handler ikke om titler, jobb eller feite stillinger. Det er ingen forskjell om en er arbeidsledig, ufør, sykepleier, kommunaldirektør eller utvikler. Uniformen er kjøreklær, hjelm og hansker. Det er likt for alle. Det betyr lite om en tilhører en MC-klubb eller ei. I flokken er en velkommen.

På sykkelen holder vi avstand. Vi har både hjelm og visir. Vi lever historien sammen. Vi tar vare på den psykiske helsen i en pandemi som kan ta knekken på noen hver. Å kjøre sykkel gir etterlengtet glede og moro, det kan Knudsen få rett i.