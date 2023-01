Feil beskrivelse av Bussveien

Midtstilt bussvei, som på Mariero.

Frank Michael Mortensen Rådgiver i Samferdselsavdelingen, Enhet Planlegging og utvikling Bussveien

Eksempel på parallellført bussvei, slik det er planlagt i Madlaveien.

BUSSVEIEN: Aftenbladets leder i forrige uke om Bussveien har beskrevet løsningen som midtstilt når løsningen i realiteten heter parallellført. I andre artikler har avisen brukt parallellført som er riktig begrep. Det kan selvfølgelig være en glipp, men det kan fort skape misforståelser for publikum og andre som eventuelt leser eller engasjerer seg i prosjektet.

Bildene over viser eksempel på midtstilt, øverst, og parallellført, nederst. Konseptvalgene har stor betydning for inngrep, kostnad, og kompleksitet. Vi vil helst ikke at folk begynner å tro at det er snakk om noe annet enn parallellført på denne strekningen nå.