Kva med å velja nynorsk til barnet ditt?

DEBATT: Mange har vel ikkje tenkt tanken på at dei kan velja nynorsk for barnet sitt på skulen. Men kanskje du skal våga å tenkja gjennom dette valet.

Tenk om Erling Braut Haaland hadde snakka bokspråket. Hadde vi då opplevd han som ein av oss? Neppe.

Audun Vevatne Sola

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dine eigne tankar og erfaringar kan absolutt trenga eit oppgjer med motførestillingar, mange av dei fordommar og negative kjensler for nynorsk, men prøv dei mot førstillingane dine om nynorsk som skulespråk. Å velja nynorsk kan òg vera ei interesse for norsk språk og kultur eller ønskje om å støtta ei mindretalsgruppe. Det er klare fordelar med å læra nynorsk.

Ein vinn – vinn situasjon

Kva talar for eller imot nynorsk skulespråk for barnet vårt? Tenk då først: kva er best for guten eller jenta vår, ikkje legg vekt på motvilje og negative kjensler

mot nynorsk. Elevar som lærer nynorsk i skulen, vil kunna skriva både nynorsk og bokmål når skulen er avslutta. I tillegg har dei då også lært å skriva eit meir forståeleg, talenært og betre bokmål.

Nynorsk er nærast og mest naturleg for dialekten vår Rogaland, skriv som du snakkar. Foreldre frå andre nynorskområde er komne til sine eigne.

Eit grunnprinsipp i all læring er å begynna med det nære og kjende. For ei tid sidan var det eit innslag i fjernsynet om mattelæraren som tok elevane med ut

med meterstokk, litermål og vekt for å visa at matte er eit praktisk fag

Det er underleg at elevane i neste time skal læra eit «framandspråk», bokspråket og ikkje læra språket som elevane snakkar seg i mellom.

Dansk ordbok definerer bokmål som: det ene af de to officielle sprog i Norge udviklet i Osloområdet på grundlag af dansk.

Det er barn og fulle folk som seier sanninga, vi får leggja til – og danskar. Dette klar tale. I Norge har vi vårt eige språk som er grunnlagt på norsk, dei norske dialektane. Vil vi ta vare på dialektane våre, må vi ta i bruk nynorsk. Elles vil dialektane etter kvart verta meir og meir eit bokspråk. Fleire og fleire bokmålsord kjem inn i dialekten og erstattar norske ord.

Dette er kulturarv

Nynorsk er språkarven og kulturarven vår. Frå 1. januar 2022 gjeld ei ny Språklov og målet er å styrkja mindretalsspråket nynorsk i landet vårt. Eit samrøystes Storting vedtok mållova. Å styrkja nynorsk som opplæringsmål, er den beste måten å støtta mållova på. Arbeidet med å fullføra mållova krev mange nynorskskrivande folk i åra framover.

Dersom foreldra til 10 elevar ønskjer nynorsk, vert det oppretta nynorskklasse. Om desse 10 elevane bur i ulike skulekrinsar, bestemmer foreldra kva skule dei skal gå på. Snakk med andre foreldre. Bruk retten til å velja nynorsk for barnet ditt. Det vil barnet ditt vera best tent med, og det er ein rett du har. Bruk han!

Retten gjeld frå 1. til 9. klasse.

Tenk om Erling Braut Haaland hadde snakka bokspråket. Hadde vi då opplevd han som ein av oss? Neppe. Ei bok er utan liv og kjensler. Medan dialekten vår fortel oss kor vi kjem frå, kva kjensler og opplevingar vi har. Nynorsk er dialekt i skriftform. Ta vare på dei. Lukke til med val av nynorsk på skulen for barnet ditt.