Kan vi ha tillit til våre folkevalgte i Nytorg-prosjektet?

DEBATT: Nylig vedtok Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) fjerning av to verneverdige trehus fra Nytorget. Vedtaket tyder på at trykket er stort for å realisere Stavanger Utvikling K/F og SVG Propertys A/S sine planer for riving og ny kontorblokk på politikammertomta.

Hvilke interesser tjener politikere som er medlemmer av både politiske utvalg og kommunale foretak?

UBS kaller vedtaket en presisering av reguleringsplan 2774 som ble lagt ut til høring i juni. Det er merkelig at en plan som ble behandlet for 5 måneder siden nå må presiseres. Det virker som om noen ikke er fornøyde med politikernes beslutninger.

Et par dager før junimøtet i UBS leverte Stavanger Utvikling et notat der de argumenterte sterkt for å fjerne de to trehusene, rive politikammeret, anlegge 300 parkeringsplasser og dispensere fra kommuneplanens krav til tomteutnyttelse. I notatet truet Stavanger Utvikling med at dersom de ikke fikk disse dispensasjonene, kunne hele prosjektet bli skrinlagt.

Hele 8 av i alt 11 representanter i UBS er styremedlemmer eller varamedlemmer i de kommunale foretakene Stavanger Utvikling og Stavanger Parkering. Hadde de kommunale foretakene vært kommunale aksjeselskap, ville disse politikerne vært inhabile i behandlingen av reguleringsplanen for politikammertomta. Men, siden dette er kommunale foretak er habilitetsreglene ikke like absolutte.

Ved behandling av planen i UBS satt politikere med styreverv i de impliserte selskapene på begge sider av bordet, ingen erklærte seg inhabile. Når Fylkesutvalget behandlet saken ble politikerne som var styremedlemmer i Stavanger Utvikling erklært inhabile. En offentlig utredning (NOU 2016) – utarbeidet i tilknytning til revisjon av kommuneloven – drøfter spørsmålet om habilitet. Utredningens anbefaling er at kommunestyremedlemmer ikke bør velges til styreverv i kommunale foretak. Argumentet er at det: « ... er viktig å unngå uheldige rollekombinasjoner i kommunene for ikke å svekke allmennhetens tillit…». Slike uheldige rolleblandinger er også omtalt i kommunehåndboka til Transparency International Norge.

Politikammeret er eid av det kommunale Stavanger Utvikling og det private SVG Property. Stavanger Utvikling skal utvise samfunnsansvar og samtidig drives etter forretningsmessige prinsipper. SVG Property er et eiendomsselskap som har til hensikt å bli den største utleier av kontorer i Stavanger. Dette selskapet har overhodet ikke noe samfunnsansvar utover å være profittorientert og sørge for at investorene tjener så mye som mulig. Det må være krevende for politikere, som sitter i et styre tilknyttet dette kommersielle sameiet, å samtidig være beslutningstakere i politiske utvalg.



Ser vi på UBS sin behandling av planene for politikammertomta aner vi konturene av den uheldige rollekombinasjonen NOU-en advarer mot. Hvilke interesser tjener politikere som er medlemmer av både politiske utvalg og kommunale foretak? Kan vi være sikre på at når disse foretakene har sterke interesser i plansaker, så behandler politikerne saken som medlemmer i UBS og ikke som styremedlemmer i Stavanger Utvikling eller Stavanger Parkering?

En annen uklarhet er hvordan kommunikasjonen mellom SVG Property, Stavanger Utvikling, Stavanger parkering og UBS foregår. Vi kan ikke være sikre på at informasjonsutveksling nedfelles i etterrettelige dokumenter, eller åpne møter som kunne gitt allmennheten innsyn i beslutningsprosessene. Skjult informasjon og hemmelige nettverk er en demokratisk utfordring. Politikerne kan forsikre oss om at det er solide skiller mellom de ulike rollene. Problemet er at det er umulig å dokumentere dette.