Vi kan ikke ha så ulike strømpriser i landet

DEBATT: Det er totalt uholdbart at den regionen i Norge som produserer mest kraft også skal ha de klart høyeste strømprisene.

Utenlandskablene er mye av grunnen til at strømprisen er dyr i vår region. KrF vil at det skal opprettes egne prisoner på utenlandskablene, slik at det ikke skal drives rovdrift på vannmagasinene i Sør og Sørvest.

Henrik Halleland, Ordførerkandidat for KrF i Stavanger

Kjell Ingolf Ropstad Stortingsrepresentant for KrF

Fredag 1. september hadde innbyggerne på Sør- og Sør-Vestlandet 10 ganger høyere strømpris enn innbyggerne i Oslo. Fra 20 øre i Oslo til 98 øre i Stavanger. Vi må gjøre grep både på kort og lang sikt for å få bukt med denne situasjonen.

Økt strømstøtte

På kort sikt bør strømstøtten styrkes. KrF har lenge foreslått en forsterket strømstøtte der husholdningene skal bli kompensert med 100 prosent over 50 øre/kilowatt. Det ville hjulpet vesentlig mer for de som blir utsatt for de høyeste prisene, slik som i Rogaland. For familier i trekkfulle hus kan en slik styrking bli avgjørende når vi nå igjen går mot kaldere tider.

Prisen ville fortsatt ikke blitt lik i hele Norge, men en sikkerhet på at prisen ikke vil overstige 50 øre/kWt ville betydd mye for mange. Vi prioriterte en slik styrking i vårt alternative budsjett, og har dermed vist at dette er fullt mulig å få til om den politiske viljen er der.

For næringslivet er det naturlig nok konkurransevridende når strømmen i Stavanger er dobbelt så dyr som i Oslo. Det er ikke ønskelig om slakteriene må flyttes fra Jæren til Oslo på grunn av store forskjeller i strømpriser. Vi kunne imidlertid nylig lese at Hennig-Olsen truet med å flytte produksjon fra Kristiansand på grunn av høye og konkurransevridende strømpriser. Deres konkurrent, Diplom Is, ligger nemlig rett utenfor Oslo, der prisene er vesentlig lavere. Næringslivet i Sørvest trenger politikere som handler nå.

Vi må snakke om kablene

Mye av grunnen til at prisen i regionen er så dyr er at de fleste utenlandskablene går herfra. KrF vil derfor at det skal opprettes egne prisoner på utenlandskablene, slik at det ikke skal drives rovdrift på vannmagasinene i Sør og Sørvest. Da ville Storbritannia og Danmark betale sine priser, men det ville i mindre grad smitte over på vårt sørligste prisområde. Så lenge denne mekanismen knyttes opp mot forsyningssikkerhet, vil det være innenfor EØS-rettens rammer. Her kunne regjeringen gjort mer.

På lengre sikt vil betydelig utbygging av kraft og nett være hovedtiltaket for å utjevne prisforskjellene, men med farten fra dagens regjering vil det ta svært lang tid. Kraftutbyggingen i Norge står for tiden nesten stille. Tall fra Elhub viser at det så langt i år kun er installert 226 MW ny kraftproduksjon. Da KrF satt i regjering installerte vi bortimot det tidoble. I 2020 ble det installert 2700 MW og i 2021 ble det installert 2200 MW.

Det bekymrer oss at regjeringen legger opp til et så tregt tempo. Det vil dessverre bety at det vil ta lang tid før prisene utjevne. Vi får heller ikke nok utslippsfri energi til den omstillingen vi skal gjennom. Hvis melka kostet 100 kroner i Oslo og 20 kroner i Stavanger, hadde regjeringen reagert. Det er på høy tid at regjeringen tar politiske grep for å redusere de ekstraordinære prisforskjellene.