Politikken til kommunen er lite familievennlig

DEBATT: Jeg bor midt i Stavanger og fikk barnehageplass til barnet mitt på Forus. Det er liten trøst i at jeg får kjøre buss to-tre timer hver dag helt gratis for å bringe og hente.

Illustrasjonsfoto: Med barnehage tett på kommunegrensen til Sandnes, blir det lite sykling på meg de neste årene, skriver innsender.

Margrethe Aas Johnsen Stavanger

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Ap's lovnad om gratis kollektivtransport for de som er bosatt i Stavanger kommune forrige uke. Samtidig sitter småbarnsforeldre og venter på svar i barnehageopptaket. Søknadsfristen 1. mars er lenge siden og kommunens egen frist 1. juni nærmer seg med stormskritt.

Selv ringte jeg kommunen da barn i barselgruppen hadde fått plass, mens vi ennå ikke hadde hørt noe. I ettertid vet jeg ikke om det var lurt, for roper man i skogen, får man som oftest svar. Kun minutter etter endt samtale fikk vi plass. På Forus. Selv bor vi på Storhaug, med Nylund skole som «nærmeste nabo».

I spenningen over snart å ha barnehagebarn søkte jeg kommunen om støtte til el-lastesykkel. Med barnehageønsker på Storhaug, alternativt Eiganes og Våland, og uten mulighet for å parkere på jobb, så jeg frem til en bilfri hverdag, slik kommunen på flere områder legger opp til.

Men med barnehage tett på kommunegrensen til Sandnes, blir det lite sykling på meg de neste årene. I stedet for å trøste meg med at billetten er gratis når jeg bruker to-tre timer per dag på buss til og fra Forus. For kommunen er saken enkel: Den har oppfylt sin plikt og gitt oss vår lovmessige barnehageplass. For oss, som sikkert mange med oss, oppleves det som at kommunens politikk er lite familievennlig.