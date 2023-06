Jeg er slett ikke stolt over å være sosionom nå

DEBATT: Jeg har med interesse fulgt med de to sakene som pågår i Sandnes og Stavanger. Jeg setter min lit til at både Nora i Stavanger og søsknene i Sandnes vil vinne frem.

«Disse barna som nå har søkt om erstatning for tapt barndom, har opplevd nok vondt», skriver Anne Marie Haga Pollestad.

Anne Marie Haga Pollestad Pensjonist, utdannet klinisk sosionom

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et håp tentes i meg da jeg så at ordfører Stanley Wirak i Sandnes gikk ut i pressen og var positiv til at søsknene i Sandnes hadde vunnet frem etter at retten hadde gått inn for erstatning til dem. Så vidt jeg forsto ordføreren, så mente hat at det var riktig at «de svake» vant fram overfor «maktå». Jeg tenkte med meg selv, nå får han en positiv avgang på sin ordførergjerning.

Men så kommer det frem i avisen at kommunen vil anke saken videre. Kommunedirektør Bodil Sivertsen sier at de vil anke fordi de er uenig i lovanvendelsen som retten har brukt. Hun tar også med et punkt om at saken skal være foreldet. Når retten har konkludert med at disse barna har vokst opp i et «redselskabinett», hvordan har da lovanvendelsen til Sandnes kommune vært. Og kanskje det heller forholder seg slik at det er kommunens syn som er utgått på dato og er foreldet.

Jeg er selv sosionom og vet at kommunedirektøren og også direktøren for oppvekst i Sandnes kommune har slik utdanning. Jeg er slett ikke stolt over å være sosionom nå. Jeg hadde forventet er mer sosialfaglig tilnærming i saken.

Det er bare å innrømme at det i begge kommuner var en barnevernstjeneste som ikke fungerte, i hvert fall ikke i disse to sakene.

Barnehjemsloven sier i paragraf 1 at loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.

De ble ikke møtt slik da de var små, og nå møtes de på samme måte med avvisning. Det går ikke an. Det er veldig urettferdig overfor ungene som er blitt sviktet en gang, og når blir de det igjen. Jeg tenker at rettsinstansen som behandlet, hadde bedre juridiske forutsetninger for å bedømme hva som er riktig i denne saken, enn kommunen som nå har påanket avgjørelsen i første rettsinstans.

Og det samme gjelder Nora-saken i Stavanger kommune. Jeg har sett at hun har en advokat som ikke gir seg. Og det trenger hun.

Disse barna som nå har søkt om erstatning for tapt barndom, har opplevd nok vondt. Ved at kommunen hadde innrømmet feil og gitt erstatning slik domsavsigelsen i begge sakene var, ville det ha betydd svært mye for dem. Jeg tenker at de opplever ikke å bli trodd, og det kommer i tillegg til alt det vonde de har opplevd i sitt eget hjem. Har ikke disse barna hatt nok, kommunen må «ta til vettet».

Ved å bruke slike argumenter som lovanvendelsen er feil, legger man bare sten til byrden for de involverte. Jeg oppfatter det slik at kommunen gjør alt de kan for å renvaske seg selv, og jeg liker ikke måten de går frem på overfor mennesker som har hatt en barndom som knapt kan beskrives med ord. Så ille har det vært.

Det er bare å innrømme at det i begge kommuner var en barnevernstjeneste som ikke fungerte, i hvert fall ikke i disse to sakene. Legg til side foreldelsesargumentet og feil lov anvendelsesprinsippet. Rydd opp og gi disse barna erstatning!