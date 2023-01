Bill. mrk: Bedriftsledere søkes!

KRONIKK: Det er kritisk at åtte av ti bedriftsledere i Rogaland sier at de aldri har hatt lavere tillit til oss politikere.

Politikere, organisasjonsledere og næringslivsledere på Solamøtet i 2019. For få av de sistnevnte engasjerer seg politisk, skriver stortingsrepresentant Margret Hagerup.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H)

De kanskje viktigste møtestedene mellom bedrifter og politikere er NHOs årskonferanse torsdag denne uken og Sola-møtet mandag. Som stortingsrepresentant for Rogaland er jeg selvskreven gjest på møtene. Privilegert, men også utsatt – og nå også etterlyst.

Tiden da jeg hadde en kompetanse som arbeidstaker i en privat bedrift er for lengst forbi. Nå er jeg blitt politiker, med alt det bringer med seg av merkelapper. Det er forventet at jeg har alle svarene klare, og det er knapt nok tid eller rom for å tenke høyt.

Viktig kompetanse

I 2022 gikk diskusjonen friskt i Aftenbladet og på andre flater om hvorvidt Rogalandsbenken – altså alle vi stortingsrepresentanter fra Rogaland – fungerte godt, eller ikke. Debatten ga inntrykk av at vi politikere forhandler med hverandre, fylke mot fylke.

Det er en sannhet med modifikasjoner. Politikk handler om å peke retning, og om å få flere til å være enige om den retningen. Det handler også om å lede, og for oss på Stortinget handler det om å påvirke de som styrer landet, og sørge for at de forstår hva som er viktig for oss rogalendinger.

Det er kritisk at åtte av ti bedriftsledere sier at de aldri har hatt lavere tillit til oss politikere i Rogaland. Men det er enda mer kritisk at det store flertallet av disse ikke engasjerer seg politisk, eller har noe ønske om å gjøre det. For både bedriftsledere og ansatte i det private næringslivet har viktig kompetanse for å løse fremtidens utfordringer.

Kompetansen svinner

Jeg frykter at politikken står ved et veiskille når vi nå går inn i det nye året. Vi står i fare for å miste noe av det aller viktigste i politikken, nemlig at flere engasjerer seg og velger å delta i demokratiet. Før jul sa jeg til Næringsforeningen i Stavanger at vi trenger flere næringslivsfolk i politikken. Det er en utfordring at så få fra næringslivet ønsker å engasjere seg i politikken.

Kanskje er det fordi man som politiker blir belemret med pendlerbolig og reiseregninger. Sakte, men sikkert svinner kompetansen hen, mens forventningene til leveranse stadig øker. Uavhengig av om en er i posisjon, eller opposisjon. Man har fått et stempel i panna som politiker.

Kanskje er livet utenfor bedre? Nei, jeg tror jeg kan utgjøre en forskjell. Derfor velger jeg å jobbe målrettet for å rekruttere flere folk inn i politikken, både lokalt og nasjonalt. Demokratiet trenger det dersom vi skal skape et bedre samfunn.

Nå jobber Høyre med å utvikle nye, gode, løsninger for Norge som nasjon, for næringslivet og for oss som innbyggere. Det gjør vi gjennom møter med ulike mennesker, institusjoner og organisasjoner. I mitt arbeid på Stortinget er kontakten med velgerne det aller viktigste. Det er der vi har vår pulsmåler og får høre hvor skoen trykker.

Høyre sitter ikke stille

Mange er misfornøyd med mye om dagen, og det er forståelig. Hadde Høyre styrt, hadde vi også opplevd utfordrende tider, men jeg mener at vi ville hatt en tydeligere ledelse og en klarere retning. Det mandatet fikk vi dessverre ikke av velgerne.

Gjennom julen har gjennomgangsmelodien vært at Høyre må sitte stille i båten, fordi de mener det er strategien for å sikre gode målinger. Det er feil. Det er ikke strategien for å ta styringen tilbake. Tvert imot jobber Høyre aktivt hver dag med å utvikle ny politikk, fremme forslag i Stortinget og søke gjennomslag for vår politikk.

Det siste året har vi blant annet lagt frem en egen energimelding, ny politikk for utviklingshemmede, ny integreringspolitikk og i disse dager jobbes det med å ferdigstille arbeidet med en ungdomsskolereform. Vi har også fremmet forslag i Stortinget om tiltak for videregående for voksne for å sikre næringslivet kompetanse.

Høyre er videre sterkt kritisk til den skattleggingen regjeringen nå gjør av kompetanse ved å innføre høyere arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000 kroner, og vi etterspurte tidlig i 2022 bedre strømstøtte til bedriftene. Dette betyr mye for jobbskaperne, og vi er bekymret for at norsk eierskap nå presses gjennom økte skatter.

Høyre skal være Norges viktigste politiske verksted.

Suksessoppskriften til Høyre i regjering i 2013 var at vi hadde gryteklare politiske prosjekter. Da Erna Solberg satte seg ned og forhandlet med de andre borgerlige partiene, var første oppgave å stake ut en felles visjon og et felles prosjekt. Deretter ble de vanskelige sakene diskutert, lagt til side og plukket opp igjen mot slutten av forhandlingene. Det ga oss en regjering som internt var enig om retningen, en regjering som visste hvilke kameler som var svelget og en regjering med klar politikk og stødig styring i urolig farvann.

Tillit og demokrati

2022 var et spesielt år hvor tilliten til politikerne virkelig fikk kjørt seg. Nå står vi foran et lokalvalg hvor vi er avhengige av å ha motiverte og mangfoldige kandidater med på laget. Vi er alle en del av demokratiet, så la oss sammen gjøre vårt ytterste for at tilliten til det opprettholdes.

Det trenger vi dersom vi skal bygge gode lokalsamfunn sammen.

