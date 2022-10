Umusikalsk å gi både datasentre og kryptoutvinnere økt elavgift

DEBATT: Datasentre og utvinning av kryptovaluta blir ofte koblet sammen, men dette er to vidt forskjellige virksomheter. Datasentrene er helt nødvendige for å få vårt moderne digitale samfunn til å fungere.

Datasentre trengs for å drifte vårt moderne digitale samfunn. Da er det ikke lurt å øke elavgiften med 2495 prosent, mener innsenderen.

Petter M. Tømmeraas Styreleder på vegne av styret i Norsk datasenterindustri

Regjeringen har bred støtte når de vil hindre at ren norsk energi skal brukes til å utvinne kryptovaluta. Å øke elavgiften for hele datasenterbransjen med 2495 prosent med tre måneders varsel, er ingen god løsning på problemet. Det er derimot den nye loven om elektronisk kommunikasjon, den såkalte ekomloven.

Datasentre er en av de raskest voksende norske kraftkrevende industriene, og har derfor siden 2017 hatt den samme reduserte elavgiften som øvrig kraftkrevende industri. Bransjen representerer bærebjelken i det digitale samfunnet og sørger for at alt fra mobilnett, bredbånd og strømmetjenester, til togtrafikk og næringsliv fungerer.

Datasentre er helt nødvendige

Datasentre er samfunnskritisk infrastruktur, og er også helt nødvendige for digitaliseringen som skal legge til rette for det grønne skiftet. Norske datasentre drives kun på fornybar energi og er kommet lengst i verden når det gjelder å gjenbruke energi. Det gjør det spesielt attraktivt for store internasjonale kunder å plassere sine data i Norge.

Datasentre er viktige for Norges fremtidige økonomiske vekst. Bransjen bidrar med dobbelt så høy verdiskaping på energien som brukes, sammenlignet med tradisjonell kraftkrevende industri, ifølge Menon Economics. Verdiskaping per ansatt er dessuten høyest for datasentre blant nye kraftintensive industrier.

Kryptoutvinning har ingenting med datasenterindustrien å gjøre, bortsett fra at virksomheten skjer på spesial-elektronikk som er samlet i et lokale. Utover det er det ingen likheter på verken type utstyr eller teknologi. Kryptoutvinnere kan enkelt flytte på seg og lokaliserer seg i containere og gamle industribygninger der hvor strømmen er billigst mulig. De har også svært få ansatte og bidrar minimalt til lokalsamfunnene de lokaliserer seg i.

Datasenterindustrien holder til i bygninger og fjellanlegg med svært høy fysisk sikkerhet og er koblet sammen med resten av samfunnet gjennom et omfattende nettverk av fiberkabler. Bransjen skaper mange arbeidsplasser, ikke minst for lokalt næringsliv som bidrar i etableringen og driften av senteret.

Hold hodet kaldt!

Kundene til datasenterindustrien er det offentlige, banker, skyleverandører og andre private virksomheter som bruker datasentre til virksomhetskritiske løsninger. Nasjonale så vel som store internasjonale. Typisk avtaletid er 10 år med opsjoner på opptil 15 års forlengelse. Stabile rammevilkår med tverrpolitisk enighet er følgelig helt nødvendig.

Vi har forståelse for at regjeringen ønsker å hindre at kryptoutvinnere skal ha redusert elavgift. Det er ingen god løsning å likestille dem med datasenterindustrien og øke avgiftene betydelig for begge over natten. Det vil gjøre norske datasentre langt mindre konkurransedyktige og skade grunnlaget for en fremtidsrettet industri i rask vekst.

Den nye ekomloven som nylig var på høring, vil kreve at datasentre registreres og at kryptoutvinnere kan identifiseres. Vi vil derfor oppfordre regjeringen og budsjettpartner SV til å utsette forslaget om avgiftsøkning for datasentre og deretter gjøre en grundig vurdering av andre løsninger som gjør det mindre attraktivt for kryptoutvinnere. Det vil være lønnsomt for Norge å holde hodet kaldt.

