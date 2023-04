Følelser og fornuft i pårørende­debatten

DEBATT: Det er på tide at oppslagene om «rasering av pårørendetilbud» forstås i kontekst. I alle fall før Bollestad, eller andre med egne politiske agendaer, kommer med flere utsagn på vegne av oss pårørende eller andre interessegrupper.

Kanskje Statsforvalteren kan gå inn i den krevende situasjonen som har oppstått for enkelte aktører innen pårørendefeltet?

Angela Ebbesen Stavanger

Jeg er ikke politiker, men er og har vært pårørende i over 30 år. Det er min bakgrunn for å uttale meg. Selvsagt er det viktig med gode, kvalitetssikrede og relevante pårørendetilbud. Slik er det dessverre ikke alltid.

Slike ideelle tilbud går ofte fra å være lavterskeltilbud for utslitte pårørende til syke, rusavhengige og hjelpetrengende, som ikke får den hjelp eller de tilbud de trenger og har krav på etter lovgivningen, til å bli nettbaserte løsninger for informasjon, konferanser og ufarlige høringsuttalelser uten systemkritikk og forankring hos dem de mener å representere. Oss pårørende.

Tilbudene etableres fordi relevante, offentlige tilbud mangler eller ikke har det innhold og den kvalitet, som et ambisiøst regelverk og urealistiske politikere gir løfter om. Det burde være en selvfølge at alle hjelpetilbud (offentlige, hel- og halvprivate) er tilpasset virkeligheten og basert på dokumentert faglighet, robuste budsjett og reelle behov. Med kvalitetssikring og kvalitetskontroll i alle ledd.

Slik jeg har forstått det, kuttes tilskuddene i år fordi stadig flere organisasjoner har fått tilskudd direkte over statsbudsjettet. Det har vært ildsjeler og ideelle organisasjoner som har startet opp prosjekter og tatt kontakt med politikere, som har tent på ideen og sørget for at de har kommet direkte inn på statsbudsjettet. Dessverre har dette ofte foregått uten den faglige vurderingen og kvalitetssikringen av tilbudet, som gjelder for søknader om statlig støtte.

Det er selvsagt uheldig dersom det ikke etableres overgangsordninger slik at organisasjoner og stiftelser får tid til å forberede og tilpasse driften til nye rammer. Samtidig bør Helsedirektoratet, som fagetat, kunne gi prioritet og faglig støtte til ideelle organisasjoner, som driver lavterskeltilbud for spesielt sårbare grupper som rus og psykiatri. Områder hvor offentlige tilbud mange steder er ikke-eksisterende. Dette er tilbud som må sikres kontinuitet og kvalitet gjennom forsvarlige faglige og økonomiske rammer.

Parallelt må alternative søknadsmuligheter kommuniseres ut til organisasjoner, brukere og offentligheten. Slik jeg har forstått det, er det fremdeles mulighet til å søke på statlige penger, som blir delt ut i mai. Det er vel også mulig at det kan komme noe i revidert nasjonalbudsjett?

Her bør Statsforvalteren, ledet av vår tidligere helseminister, og statens representant i fylket med «ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen», kunne gi en bedre og utfyllende redegjørelse.

Å sitte helt stille i båten, mens Solvang tar debatten, bidrar ikke til avklaring i den krevende situasjonen som har oppstått.