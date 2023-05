Long covid på norsk og elefanten i rommet

KRONIKK: Helse­myndig­hetene er ikke åpne om ny kunnskap om long covid.

(Illustrasjon: Kornelia Paulsen)

Marit Stafseth Økonom og pedagog

For et år siden skrev jeg en kronikk i Aftenbladet, «Long covid – langt igjen for mange», der jeg etterlyste handling fra myndighetene. For noen uker siden fulgte jeg opp med en kronikk i Aftenposten, «Covidpasientene som myndighetene glemte».

I januar 2023 ble Norsk Covidforening opprettet, og den har gjort mye godt arbeid for å sette long covid på dagsordenen og få myndighetene på banen.

I Sverige gikk sosialminister Jakob Forssmed og helseminister Acko A. Johansson nylig ut i en pressekonferanse og lovet at de vil gjøre mer for long covid-pasientene. Fra norske myndigheter, derimot, er det så godt som tyst, og de faglige rådene fra Helsedirektoratet har ikke vært oppdatert siden desember 2021.

Hva er det som skjer i Norge? Hvorfor kommer ikke myndighetene på banen? Hva er forskjellen mellom Sverige og Norge?

Forstyrrende

Forklaringen ligger åpent i dagen for alle som har fulgt med i den innbitte ME-debatten og definisjonskrigen om hvorvidt ME/CFS skal ansees som en somatisk eller såkalt psykososial lidelse. Denne krigen er elefanten i rommet. Skal myndighetene snakke om long covid, blir de også nødt til å snakke om elefanten. Long covid og ME/CFS har nemlig mange sammenfallende kjennetegn. Også ME/CFS utløses ofte av en virusinfeksjon, og mange av symptomene er overlappende.

Det offisielle ståstedet i Norge har vært at ME/CFS er en såkalt bio­psyko­sosial lidelse, men enkelte sentrale myndighetspersoner har jobbet aktivt for å fremme det rent psykososiale synet. Long covid har imidlertid satt virusutløst sykdom i et helt nytt perspektiv. Senvirkningene etter covid-19 har blitt et så stort helseproblem verden rundt at det har tvunget fram biomedisinsk forskning. Den har avdekket mange skader og dysfunksjoner i kroppen som kan knyttes direkte til virusinfeksjonen. Funnene gjør det vanskelig å overse at en virusutløst sykdom faktisk er nettopp det, en sykdom – ikke en psykososial tilstand.

Det er forståelig at det faller noen

tungt for brystet å formidle annen

informasjon enn den som har

blitt kommunisert i årevis.

Biologiske endringer

Så, hva forteller vitenskapen oss?

Metastudien «Long Covid, Major findings, mechanisms and recommendations», som oppsummerer 210 ulike studier, gir oss noen av svarene: Konservative estimat forteller oss at rundt 10 prosent av dem som har vært smittet, har hatt ettervirkninger i ulik grad, flest voksne i alderen 36–50 år. De som ble mest syke av infeksjonen, har blitt hardest rammet, men også mange som har hatt milde symptomer etter smitte, har utviklet alvorlig long covid.

Videre sier forskningen at de symptomene som helsemyndighetene omtaler temmelig uspesifikt og generisk, dreier seg om symptomer knyttet til skader og biomedisinske dysfunksjoner i kroppen, i hjernen og nervesystemet, hjerte og blodomløp, mage og tarm, immunsystemet, energiomsetningen i kroppen (mitokondriene), lunger, bukspyttkjertel og nyrer. Noen av skadene har manifestert seg i allerede kjente syndromer, som ortostatisk intoleranse/POTS og PEM (Post-exertional malaise).

Det er funnet over 200 biomedisinske endringer i kroppen til long covid-syke. De sykdoms­mekanismene som forskningen har kommet lengst i å dokumentere, er «dvelende» virus i kroppen, nevrokjemiske endringer i hjernen, reaktivering av EBV-virus og mikrokoagler (microclots) i blodet.

Det er forståelig at det faller noen tungt for brystet å skulle formidle informasjon som forteller en annen historie enn den som har blitt kommunisert i årevis. Men sånn kan vi ikke ha det. Også fagfolk og forskere har reagert på at FHI ikke har oppdatert sin informasjon med beste tilgjengelige kunnskap, og infeksjonsmedisiner Arne Søraas gikk nylig ut i TV2 og ga uttrykk for sin bekymring. Han mener at FHIs siste hurtigoppsummering, som ble publisert ved utgangen av 2022, har store svakheter. Søraas viser til at den er med på å danne kunnskapsgrunnlaget som brukes av helseplanleggere, politikere og medier i Norge: «Den ligger til grunn for beslutningene som tas, og da er det alvorlig at den ikke reflekterer kunnskapen som finnes.»

Ny kurs!

Long covid er ikke den første virusinfeksjonen som har ødelagt helsa til folk, og den blir ikke den siste. I årevis har helsemyndighetene nedprioritert virusutløst sykdom, og motstridende forklaringsmodeller har skapt destruktive fronter mellom pasienter, forskere og helsemyndigheter. Kart blir tegnet ut fra beste tilgjengelige kunnskap der og da, men når det kommer ny kunnskap, må vi tegne nye kart.

Konservative estimater viser at rundt 40.000 personer i Norge har så alvorlige senvirkninger at de har fått betydelig nedsatt funksjonsevne og er helt eller delvis ute av arbeidslivet. Nå er det kommet ny kunnskap som kan hjelpe denne pasientgruppen. Da er det på tide at myndighetene setter seg ned sammen med fagfolk og pasienter og staker ut en ny kurs for håndteringen av long covid.