Sandindustrien i Forsand har flere fordeler enn ulemper

DEBATT: Det blir lagt frem en rekke med negative konsekvenser som påføres ved å åpne for nye sanduttak på Fossanmoen, men det utelates helt å nevne de positive virkningene dette vil gi.

Sandindustrien farer skånsomt frem i Forsand, noe dette bildet fra Bergebakkane mot Hestamoen, er et bevis på, ifølge innsenderen.

Rune Haukalid Forsand

Jeg viser til flere leserbrev den senere tid om dette, som har kommet i forbindelse med ny kommuneplan som skal til behandling på kommunestyremøtet i Sandnes 15. mai. Kommuneplannemnda har i sitt arbeid på en god måte vurdert både de positive og de negative sidene, og på bakgrunn av det kommet frem til å tilråde et positivt vedtak om å åpne for nytt sanduttak på Fossanmoen.

Vi trenger sand, mye sand

NGU (Norges geologiske undersøkelse) har kartlagt tilgjengelige byggeråstoffer i Norge, ressursen på Fossanmoen er kartlagt som nasjonalt viktig. Dette er blant annet basert på kvalitet og beliggenhet, kort vei til foredlingsanlegg og videre direkte på båt, noe som er helt avgjørende når denne type varer skal fraktes til de forskjellige steder langs hele kysten.

Det skal i årene fremover bygges mye i dette landet, jeg kan nevne hus, næringsbygg, landbruksbygg, veier, havvindparker, tunneler, sykehus, skoler og mye mer. Til mer eller mindre alt som skal bygges er det behov for betong, en viktig og stor innsatsfaktor til betong er sand.

Forbruket av grus og sand per innbygger i året i Norge gjennom et helt liv er 11 tonn. De fleste er nok enige i at utbygginger som nevnt er noe vi må og skal gjøre også fremover. Erkjenner en det, erkjenner en samtidig at uttak av byggeråstoff er helt nødvendig. Da må vi akseptere at noen vil få slike uttak som «nabo», blir det ikke på Forsand, da blir det noen andre som må ta det en selv mener er en belastning.

Selvsagt skal det være krav til at dette gjøres så skånsomt som mulig, til minst mulig belastning for de omgivelsene en befinner seg i, noe som også kommuneplannemnda i denne saken belyser. I Norge har vi generelt svært grundige prosesser som belyser og ivaretar hensyn til miljø og omgivelser. Det vises til at det er mye godt fjell i Forsand. Ja, det er det sikkert, men med tanke på støy, støv og inngripen som belyses som et problem i leserbrev, vil dette være minst like belastende. Det skrives heller ikke noe om hvor og hvilket fjell dette skal være.

Når det er sagt er bruk av fjell hvor dette er mulig veldig bra, så er det slik i dag at knust fjell som tilslag mange steder har behov for tilsetting av natursand for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på betongen. Vi trenger både knust fjell og natursand fremover.

Ikke så ille som kritikerne hevder

Bildet i innlegget er tatt fra Bergebakkane mot Hestamoen hvor det i dag er full sandtaksdrift, i prosessen i forkant av at Hestamoen ble vedtatt var det også en debatt om belastningen dette ville påføre beboere i Bergebakkane. Som det fremgår av bildet er det ikke mye som viser av sandtaksdriften, noenlunde tilsvarende vil gjelde fra Rettedalsbakkane ved uttak på Fossanmoen.

Det er å lese at fire gårdsbruk må fjernes, det vil være mer presist å skrive flyttes, en har altså ikke til hensikt å legge ned noen gårdsbruk som en kan få inntrykk av i ulike leserbrev.

Dette er eventuelt mange tiår frem i tid, da er kanskje driftsbygninger nedskrevet og vil likevel ha behov for fornyelse. Inntekter fra sand vil gjøre dette fullt mulig, en kan også få reetablert områdene på en mer hensiktsmessig måte enn i dag, om en ser muligheter.

Sand- og betongindustrien på Forsand gir over 100 direkte arbeidsplasser, i tillegg kommer ringvirkning til andre næringer. Ved å si ja til nye uttaksområder bidrar en til bosetting, verdiskaping og arbeidsplasser ute i distriktet. I tillegg vil det være et viktig bidrag til å forsyne landet med viktig byggeråstoff i lang tid fremover. En rekke positive momenter som kommuneplannemnda i sitt arbeid også har vurdert. Vi bygger samfunn ved å løse utfordringer, ikke stoppe opp.