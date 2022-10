Norsk gass er et viktig våpen i energikrigen Putin har satt i gang

DEBATT: Om Russland stopper å krige, da er det slutt på krigen. Om Ukraina stopper å kjempe, da er det slutt på Ukraina. Norge må stille opp, både ute og hjemme. Norsk gass er et viktig våpen ute. Her hjemme må alle partiet finne en god løsning for næringslivet.

Gass er et velkjent våpen i Putins arsenal. Norge skal være en stabil leverandør. Bildet er fra petroleumsanlegget Kårstø hvor Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold.

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant (H)

Det finnes helter – og så finnes det superhelter, ukrainere, som holder skansen for frihet og en regelstyrt verdensorden. Deres kamp er vår alles kamp. De må ha vår ubetingede støtte.

Gass er et velkjent våpen i Putins arsenal. Han brukte det da han annekterte Krim og i fjor da han kuttet gassforsyningene til Europa med 40 prosent. Han bruker det nå, som et ledd i sin hybride krigføring.

Godt vi ennå har sokkelen

Vi skal derfor være sjeleglade for at partier som SV, MDG og Rødt ikke har fått gjennomslag for å stenge ned norsk sokkel. Da hadde Europas avhengighet til Russland vært større, strømprisene høyere og krisen dypere.

Norge skal være en stabil leverandør. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi fortsetter å lete etter gass, samtidig som vi øker beredskapen på sokkelen. Det er bra at Norge og Storbritannia trapper opp den militære tilstedeværelsen i Nordsjøen.

Putin har undervurdert Europas vilje og evne til å stå sammen, drevet av EU som koordinerende og samlende kraft. Han har forsøkt splitt og hersk, men gjort Nato større og sterkere, med hele Norden under samme paraply. Vi gir oss aldri.

Russlands krigføring i Ukraina får også store konsekvenser for vårt eget land, med skyhøye strømpriser. Samtidig som vi stiller opp ute, må vi derfor gjøre vårt hjemme, for å hjelpe folk og arbeidsplasser gjennom vinteren.

Høyre har fått gjennomslag for å øke strømstøtten for husholdningene opp til 90 prosent av prisen over 70 øre. Det hjelper imidlertid fint lite dersom bedriftene går konkurs og man mister jobben.

For store deler av næringslivet er situasjonen mer dramatisk enn under korona, og spesielt her i Rogaland. Jeg bruker mye tid på å møte bedrifter i regionen vår, og tilbakemeldingen er unison. Mange frykter for livsverket og fremtiden, og for om man klarer å redde jobbene.

Nå må vi trø til!

Bedriftene, enten det er Sandnes bakeri, Jæder eller Kai Hansen trykkeri, kan ikke med rimelighet forventes å planlegge for en så ekstrem situasjon som nå. Derfor har Høyre siden januar etterlyst en strømstøtte, eller som det egentlig burde hete; tilbakebetaling av «ekstraordinær statlig innkreving». Hadde man startet arbeidet med en ordning startet da, hadde vi sluppet å stå her nå; med stor usikkerhet i dét vinteren banker på døren, og med en ordning som nesten samtlige mener er for dårlig.

Under koronakrisen satte vi inn tiltak på løpende bånd. Alt var ikke perfekt, men vi handlet. Og under ingen omstendighet tok det over ett år fra krisen startet, til en løsning var iverksatt, som vi nå ser med strømkrisen og den tafatte responsen på utfordringene næringslivet møter.

Nå er det på tide at også Ap/Sp-regjeringen våkner opp fra dvalen. Høyre inviterer, som vi nå har gjort i over ni måneder, til å finne løsninger sammen på Stortinget. Det haster å få på plass en ordning. Gjør det, gjør det og gjennomfør det!

