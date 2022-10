Læringsmiljøsenterets milde press kan skape lidelse for sårbare barn

Vi støtter helhjertet Dybviks kritikk av Læringsmiljøsenteret og skolesystemet. Dybvik gjør en god analyse av barns utfordringer i skolen. Nordakers svar tyder på manglende innsikt i hvor alvorlige konsekvenser som adferdsteoretiske råd får for barn og foreldre.

Følgen av at fagfolk tvinger foreldre til å presse sitt barn på skolen, er alvorlig av flere årsaker. Ikke minst fordi det kan føre til økt angst og usikkerhet. Slike råd kan også skade relasjonen mellom barnet og foreldrene.

Silje K. Couling-Aas Ramnes.

Inger Björne-Fagerli Kolsås,

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eldar Dybviks debattinnlegg «Hvor lenge har norske lærere og skoleledere tenkt å fortsette som systemslaver uten å gjøre opprør?» ble publisert i Stavanger Aftenblad 26. september. I debattinnlegget retter han sterk kritikk mot skolesystemet, og mener at Læringsmiljøsentret er en versting som tvinger barn til skolen til tross for tungtveiende grunner.

Den 1. oktober svarer Dag Jostein Nordaker som er senterleder ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger Aftenblad. Nordaker mener at Dybviks påstand er så alvorlig og feilaktig at den ikke kan stå uimotsagt. Men Nordaker vet at vi er mange foreldre som er svært kritiske til Læringsmiljøsenterets adferdsteoretiske råd knyttet til ufrivillig skolefravær/skolevegring.

De ansattes ulike hatter

Følgen av at fagfolk tvinger foreldre til å presse sitt barn på skolen, er alvorlig av flere årsaker. Ikke minst fordi det kan føre til økt angst og usikkerhet. Slike råd kan også skade relasjonen mellom barnet og foreldrene.

Læringsmiljøsentret har i dag et troverdighetsproblem, også fordi ledelsen støtter opp under ansattes privatøkonomiske ambisjoner. På hjemmesiden reklamerer man for ansattes private bedrifter. Det er kanskje ikke ulovlig, men det er i beste fall tvilsomt. For oss foreldre til barn som har utviklet ufrivillig skolefravær blir de doble hattene problematiske. Når ansatte ved Læringsmiljøsenteret beveger seg bort fra sin statlige stilling med fast månedslønn, til en privat bedrift der de står i en kunderelasjon til for eksempel kommuner, så dukker lønnsomhet plutselig opp som et insentiv. Iblant representerer de ansatte Læringsmiljøsenteret og iblant seg selv, og det er ikke enkelt å vite hvilken hatt de har på.

Råd som gir lidelse

I sterk kontrast til den seneste forskningen om ufrivillig skolefravær står Læringsmiljøsenterets adferdsteoretiske råd som Dybvik tydeliggjør i sitt debattinnlegg: Utøv et mildt press, ikke gjør det for attraktivt hjemme, ta med barnet til legen, framsnakk skolen. Disse rådene har Læringsmiljøsenteret frontet de seneste årene, noe sårbare barn og unge har måttet lide for.

Når Dag Nordaker med dette debattinnlegget prøver å renvaske det spesialpedagogiske fagmiljøet ved Læringsmiljøsenteret, forventer vi som foreldre noe mer enn bare en henvisning til senterets nettsider og paragraf 9A. Fine ord hjelper ingen, og spesielt ikke når vi som foresatte opplever at fagfolk og ledelse ved Læringsmiljøsenteret har et helt annet verdigrunnlag enn det som uttrykkes i dette debattinnlegget.

Læringsmiljøsentret har i dag et troverdighetsproblem, også fordi ledelsen støtter opp under ansattes privatøkonomiske ambisjoner. På hjemmesiden reklamerer man for ansattes private bedrifter. Det er kanskje ikke ulovlig, men det er i beste fall tvilsomt.