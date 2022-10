Gjeninnfør ordningen med gave­forsterkning til kultur­livet!

DEBATT: I en tid med strammere rammer må en igjen åpne for at private kan være med på å finansiere kulturlivet i samarbeid med det offentlige.

Fra venstre: Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger, kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), Must-direktør Siri Aavitsland og teatersjef Glenn Andre Kaada samlet etter orienteringen om Akropolis-visjonen i mai i år.

Hard Olav Bastiansen Varamedlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger (H)

I god til før statsbudsjettet ble lagt frem hadde kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) jobbet iherdig for å senke forventningene i kulturlivet. Det var ikke rom for nysatsinger, og vedtatte prosjekter ville bli satt på vent.

Reaksjonene fra kulturlivet da budsjettet ble presentert var avmålte. Sentrale institusjoner ville makte å opprettholde driften og betale lønninger, men ikke mye mer. Kulturlivet mistet mange av mulighetene for videreutvikling. Stavangers neste storsatsing – Akropolisvisjonen – ble ikke nevnt statsbudsjettet.

Stavanger kommune har ikke sendt søknaden ennå. Like fullt, noen av oss frykter at Stavanger museum og Rogaland Teater ikke er langt fremme i bevisstheten til regjeringsapparatet.

Avvikle uten å kompensere

Noe av det første Trettebergstuen gjorde da hun tok plass i statsrådsstolen, var å skrote gaveforsterkningsordningen – en ordning som hadde gitt mange kulturinstitusjoner nødvendig drahjelp.

Ordningen ble opprettet i 2014 og var i hovedsak finansiert av den delen av overskuddet i Norsk Tipping som var satt av til kulturformål. Private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner ble forsterket gjennom et påslag fra staten på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet. Frem til den ble avviklet hadde ordningen tilført Rogaland alene over 23 millioner i ekstra statsstøtte.

Regjeringens begrunnelse for å fjerne ordningen var at det ikke måtte være evnen til å tiltrekke seg privat kapital som styrte fellesskapets midler – men vi snakker bare om inntil 25 prosent. Hovedbidraget kom alltid fra private givere.

Trettebergstuen hevdet at hun heller ville bruke midlene til beste for lokalt og regionalt kulturliv. Så langt har ingen sett pengene. Ordningen ble skrotet uten at den ble kompensert på noen måte.

Ideologiske skylapper

Museum Stavanger (MUST) fikk så lenge ordningen varte inn 42,5 millioner kroner fra private, som igjen utløste gaveforsterkning på rundt 11 millioner. Siri Aavitsland, administrerende direktør ved MUST, sa til Aftenbladet da statsbudsjettet ble lagt fram, at museet måtte «gå nøye gjennom for å se hvor det skal kuttes; om det skal bli reduksjon i publikumstilbudet eller vedlikehold».

Nå står Stavanger Museum og Rogaland Teater i front for realiseringen av Akropolisvisjonen. Planene for en samlokalisert fornying av både museet og teateret er det viktigste by- og kulturutviklingsprosjektet i Stavanger de neste 10–20 årene. Det finansielle grunnlaget hadde blitt mer solid dersom private givere kunne bidra, samtidig som statens tippemidler forsterket bidraget.

Derfor bør Trettebergstuen legge prestisjen til side og gjenopprette gaveforsterkningsordningen. Hun må velge det som er best for kulturlivet i Norge, ikke la ideologiske skylapper begrense synsfeltet.