DEBATT: Fremskrittspartiets fikk i valgkampen en viktig seier, vi kjempet lenge for å fjerne rushtidsavgiften, og det får vi nå til! Det betyr at vi er et steg nærmere målet om et bomfritt Rogaland.

– Regjeringen har lagt inn premiss om at bomringen sin levetid ikke kan forlenges, det er en stor seier for oss», skriver Tom Henning Slethei, Pål Morten Borgli, Leif Arne Moi Nilsen, Robert Raustein og Margrete Dysjaland. Foto: Jarle Aasland

Innlegget er skrevet av: Tom Henning Slethei, ordfører i Sola, Frp, Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes, Frp, Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder i Stavanger Frp, Robert Raustein, gruppeleder i Randaberg Frp og Margrete Dysjaland, gruppeleder i Rogaland Frp.



Det viktigste vi kan gjøre som parti nå, er å kjempe videre for å redusere bompengene enda mer. Kampen er ikke vunnet, men slaget mot rushtidsavgiften vant vi. Dette betyr at alle bilistene på Nord-Jæren får skattelette som vil merkes hver måned til vi vinner frem og fjerner hele bomringen!

Det ligger også i den nye avtalen et kutt på 2 milliarder kroner i investeringene, det betyr noe for kostnadene i bymiljøpakken og er med på å sikre at innkrevingsperioden for bomringen ikke forlenges.

Vår primærpolitikk er enda mer statlig finansiering og ingen bompenger.

Regjeringen har også lagt inn premiss om at bomringen sin levetid ikke kan forlenges, det er en stor seier for oss. Den forrige bomstasjonen gikk på overtid, det skal ikke dagens bomring gjøre. Vi har også fått gjennomslag for at takstene ikke kan økes over indeksregulering.

Vi skal fortette kampen

Dette er gode og viktige gjennomslag for Fremskrittspartiet, som sikrer en skattelette til folk flest i vår region. Kompromissene vi gikk på, gir reduserte avgifter, det gir mer penger til prosjektene, og det sikrer at bomringen kan fjernes over tid. Vi skal til tross for dette kjempe for deg, vi skal fortsette kampen om enda mer statlige midler. Vi ser at Oslo ikke ønsker 5 milliarder til å redusere bomringen sin, disse pengene er vi klare for å ta imot. Totalt så er kompromissene vi gikk på, gode for regionen vår. Det gir økt statlig støtte på 16 prosent, den reduserer og sikrer at kostnadene ikke blir høyere, og den fjerner rushtidsavgiften.

Vi håper at du som en av våre velgere er fornøyd med jobben vi har fått til, vi understreker at vår primærpolitikk er enda mer statlig finansiering og ingen bompenger. Dette er vi dessverre det eneste partiet på Stortinget som ønsker. Det er bare Fremskrittspartiet som ønsker å endre hele finansieringsmodellen til å ikke inneholde bompenger.

Veien til målet om å fjerne hele bomringen, blir litt kortere 10. februar, og vi kan begynne arbeidet med å sikre enda mer statlig finansiering, gjennomganger av prosjektene som ligger i avtalen og sikte oss innpå å redusere bompengene enda mer.

Jobben er ikke over

Vi er nå klare for å feire fjerningen av rushtidsavgiften, og håper du som innbygger er enig med oss i at dette er en god start! Jobben er ikke over, vi skal jobbe videre for ytterligere å redusere og fjerne bomringen til slutt, målet om bomfritt Rogaland står fast!

Publisert: Publisert 16. januar 2020 14:00

