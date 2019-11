Norsk PENs vidsyn – pluss et løfte til Stavanger Aftenblad

Norsk PEN er en organisasjon som jobber for ytringsfrihet, del av PEN International. Vi kjemper for kunstnerisk frihet og redaksjonell frihet. I det siste har vi tatt barneboken «Sitronlimonaden» av Hilde Henriksen i forsvar fordi den er anklaget for å være rasistisk. Det har falt Stavanger Aftenblads lederskribent tungt for brystet – man mener vi er enøyd.

«Sitronlimonaden» ble klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet av samfunnsdebattant Mina Adampour fordi hun mente at «de skriftlige observasjonene skrevet av Henriksen er klart rasistiske». Klagen ble etterfulgt av et innslag om dette i Dagsrevyen 14. september.

Staten som hoveddommer

Hvis man tar utgangspunkt i klagen og Dagsrevyen – slik vi i Norsk PEN har gjort – er det selve barneboken vi diskuterer. Stavanger Aftenblad hevder i sin leder at det er klaget inn passasjer som benyttes i undervisning, men det er ikke riktig. Passasjer fra barneboken, og dessuten at det er en «avansert teknikk» i boken som «barn skal slippe å bli utsatt for», er innklaget, og det bes om en vurdering fra ombudet.

Vi i Norsk PEN mener at det bør være mulig å diskutere en barnebok uten å bringe inn staten som overdommer for innholdet. Vårt prinsipielle utgangspunkt er rett og slett at ytringsfriheten, og i dette tilfellet den kunstneriske friheten, bør få leve uten statlig innblanding.

Dette poenget illustreres egentlig best ved at forfatter/forlag endret deler av boken på et tidligere tidspunkt, etter kritiske tilbakemeldinger fra lesere.

Flere har engasjert seg i denne debatten, men ingen har så langt ment at den faktisk er rasistisk. Dét er verdt å merke seg, siden det tross alt er påstand om rasisme saken handler om. Og det er konsekvenser av slike alvorlige påstander vi har vært bekymret for. Så får vi heller tåle kritikk på lederplass; vi mener tvert imot at vi har et vidsyn i denne saken.

Et løfte

For øvrig kan vi love Stavanger Aftenblad at hvis deres redaksjonelle innhold en gang skulle bli brakt inn for et statlig organ for vurdering, kan dere regne med at Norsk PEN vil støtte dere i kampen for redaksjonell frihet.