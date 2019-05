Endelig en politiker som tør å stå for det hun mener, en politiker som står i det, selv om det stormer. Endelig en politiker med tydelige meninger. Et stort forbilde.

En by for mennesker

Hetsen mot Lan har vært massiv, selv om den har vært fra de få. Flertallet, kall det gjerne den tause majoritet, liker den grønne politikken, og Miljøpartiet De Grønne er fortsatt tredje største parti i hovedstaden, og det rød-grønne byrådet ser ut til å bli gjenvalgt.

Det skal lønne seg å kjøre lite og miljøvennlig.

Jeg tror velgerne liker politikere med tydelige meninger, som står for det de mener, politikere som tør å prioritere og som tenker lenger fram enn til neste valg. Jeg synes også velgerne fortjener slike politikere, det skulle bare mangle.

Bompengesaken er et eksempel på det motsatte: Politikere som skifter mening fra dag til dag og snur kappen etter vinden. Best eksemplifisert gjennom et populistisk Arbeiderparti som vingler på Nord-Jæren – og Fremskrittspartiet som dobbeltkommuniserer og lurer velgerne sine. NHO og næringslivet i Rogaland har vært tydelige på at de trenger forutsigbarhet, ikke politikere som vingler.

Prioriteringer

Skal vi nå våre klimamål, og skal vi klare å bygge et Stavanger for mennesker, miljø, ren luft og bilfritt byliv, må vi gjøre det enkelt, rimelig og attraktivt å velge kollektiv og sykkel. Nettopp derfor trenger vi høye avgifter på transport som forurenser, og lave eller ingen avgifter på transport som ikke forurenser.

Det sagt; bompengeordningen i dag er urettferdig, den må gjøres noe med. Gjerne veiprising, slik at de som kjører mest og forurenser mye, også betaler mest. Det skal lønne seg å kjøre lite og miljøvennlig.

Lett å velge miljøvennlig

Bil- og veiavgifter, enten det er bompenger, rushtidsavgift eller veiprising, bidrar blant annet til å finansiere nye kollektiv- og sykkeltilbud, og det er trafikkregulerende. Derfor trenger vi dem. Slik blir det lettere å velge kollektivt eller sykkel, som igjen gir renere luft, bedre arealutnyttelse, mindre støy – og mindre kø på veiene.

Men ordningene må være rettferdige, og de som kjører lite og miljøvennlig i Stavanger, eller reiser kollektivt, skal belønnes.

Mener du dette er viktig, kan du trygt stemme Miljøpartiet De Grønne, vi lover å stå for det. For en renere og triveligere by, og et klima våre barnebarn kan vokse opp i. Er du mer opptatt av bilisme og at ønsker at bil- og veiavgifter skal fjernes, finnes det heldigvis alternativ i bompengepartiet.

Det er det fine med demokratiet, det finnes et parti for de fleste.