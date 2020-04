Da «jarlane» spilte på Highbury og Stamford Bridge

KRONIKK: Det kan høres ut som en drøm, men det skjedde virkelig påskeaften 1955. Og de som var med – og noen av oss som ikke fikk være med – glemmer det aldri.

Kvaleberg skolekorps marsjerer over midtstreken på Stamford Bridge, Chelseas hjemmebane, lørdag 9. april 1955. Dirigent Henry Steen i midten, flaggbærerne i bunad er Gro Johannessen (t.v.) og Anne Berit Madland, mens Inger Ravn bærer korpsfanen. Foto: Privat

Inge Bruland

Jeg vet ikke hvem som tok det første initiativet, men programmet kan fortelle at denne englandsreisen kom i stand ved et samarbeid mellom ledelsen for Kvaleberg skolekorps, Berg-Hansen Reisebyrå og The Northern General Transport Company Ltd. Newcastle, et av Englands største buss-selskaper med sine ca. 700 busser, som kjørte daglige ruter og selskapskjøring i England og på Kontinentet.

Hensikten med turen var selvsagt at korpset skulle få se og oppleve London og England, men det lå naturlig nok mer bak. Det utmerkede Kvaleberg skolekorps skulle nemlig drive norgesreklame på en nokså sjelden måte, blant annet ved å underholde på fotballkamper i London for 60.000–100.000 tilskuere.

Ferskt skolekorps spilte «voksenmarsjer»

Korpset spilte for første gang 17. mai. 1951, og allerede i januar 1952 fikk guttene spille i NRKs barnetime.

Samme år skriver Stavanger Aftenblad: «Dirigent Henry Steen har all ære av korpset og dets prestasjoner: Det er nesten ikke til å tro at det var et guttemusikkorps vi så foran oss. Solisten (sønnen Helge på trompet) boltret seg i passasjer og løp som den rene artist.»

I 1955 var det knapt fire år gamle skolekorpset blitt kjent for å spille «voksenmarsjer» som et voksenkorps. England var jo verdenskjent for sine Brass Bands, men det var voksenkorps, gjerne eid av landets største bedrifter, ikke minst gruveselskap.

Kvaleberg skolekorps fikk også spille på Vikings hjemmekamper, noe voksenkorpsene i Stavanger ikke var helt blide på.

Fikk ikke være med

Tidlig morgen søndag 3. april 1955 sto jeg på Skagenkaien sammen med foreldrene mine og skulle ta farvel med min storebror, Lars Magne. Jeg hadde begynt som aspirant i korpset, men med mine nyfylte 10 år var jeg ikke gammel nok til å få bli med.

Det som gjorde det ekstra tungt, var at Dan Johannessen, som gikk i min parallellklasse, og Kjell Simonsen, som var yngre enn meg, skulle være med. For meg hjalp det lite at begge guttene hadde dirigent Henry Steen som onkel.

Steen kunne nok lese den store skuffelsen i ansiktet mitt, for han kom faktisk bort til meg, slo meg på skulderen og sa: «Inge, neste gang skal du få være med.»

Det hjalp litt.

TS «Leda» i Haugesund i 1973 Foto: Gary McDanielson/Wikipedia

Ingen ferietur

De 35 korpsmedlemmene, pluss fem ledere og frøken Edith Søndenå fra C. Middelthons reisebyrå, som skulle være guide og tolk, skulle reise med selveste TS «Leda» fra Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS), «Nordsjøens dronning».

Jeg vet ikke om jeg var blitt en stor beundrer av båten allerede da, men husker i alle fall at jeg senere var meget fascinert av dette skipet og likte å tegne det.

Men dette var ingen ferietur. Så snart billettene var ordnet og bagasjen sjekket inn, spilte korpset «honnørmusikk» for skipet og passasjerene på kaien. Ved avgang klokken 10 spilte de avskjedsmusikk på på promenadedekket på «tourist class».

Klokken 18–18.30 skulle det være aftenkonsert, men Arnt Owe Egeland forteller at konserten ble avlyst, for bare fem gutter møtte opp, – resten var sjøsyke!

Mandag morgen var det ankomst i Newcastle og sightseeing før de reiste videre til Birmingham via Durham, Sheffield og Derby. Tirsdagen gikk med til sightseeing i Birmingham og en 2 timers konsert om kvelden. Onsdag ble det besøk i Shakespeares Stratford On Avon, Oxford og Windsor slott, der de skulle forsøke seg på et nummer fra toppen, før ankomsten til London.

I hovedstaden skulle korpset skulle ha kveldskonsert i den norske sjømannskirken, St. Olavskirken, i bydelen Rotherhithe sørøst i London. Men på grunn av stor trafikk ble korpset forsinket. Men en fullsatt kirke ventet tålmodig på guttene og ble belønnet med flere ekstranummer.

Men hardkjøret hadde tatt på, noen måtte sette seg og noen svimte rett og slett av! Torsdag var det sightseeing i London med alle de største turistmålene, blant annet Madame Tussauds vokskabinett og vaktskifte ved The Tower of London.

Arsenal–Blackpool

Lørdag morgen 9. april startet fotballdrømmen. Korpset måtte være på Arsenals bane Highbury allerede klokken 09.15 (publikumsrekorden nå er 73.295 tilskuere). For fra 10.15 til 10.45 skulle guttene ha konsert ute på den grønne gressmatten.

Kampen mellom Arsenal og Blackpool skulle begynne allerede kl. 11.15. Arsenal vant 3-0. Og guttene fikk hver sitt klubbmerke i emalje til å ha på jakkeslaget – et merke som skulle gi dem gratis adgang til alle Arsenals kamper. Jeg vet ikke om noen har brukt det.

Chelsea–Wolverhampton

Kvaleberg spilte konsert også i pausen under Chelsea–Wolverhampton påskeaften i 1955 – live for over 75.000 tilhørere. Foto: Privat

Senere samme dagen stilte korpset igjen på en storkamp, Chelsea mot Wolverhampton, på Stamford Bridge. Denne dagen ble det ny publikumsrekord for alle ligakampene den sesongen – med offisielt 75.043 tilskuere (publikumsrekorden på Stamford Bridge er nå 82.905).

Forsiden av det kampprogrammet for Chelsea–Wolverhampton 9.5.1955, som endte med hjemmeseier – og dermed var Chelseas første seriemesterskap i øverste divisjon et faktum.

Konsert fra klokken 14 til kampen begynte klokken 15. Og ny konsert i pausen. En runde blant veteranene har avslørt at de i alle fall spilte marsjen «The Middy» av Kenneth J. Alford.

Chelsea vant 1-0 og sikret seg seriemesterskapet for første gang, men da var guttene allerede på vei i buss til BBC, der korpset skulle spille både på tv og radio!

Stein Harald Sørensen forteller: «Å opptre i BBC var nok den mest spennende men også den mest stressende opplevelsen. Vi skulle opptre på fjernsyn, noe vi knapt visste hva var, i et program som het «In Town Tonight» sammen med berømte filmstjerner og andre storkarer som var i London denne helgen. Vi skulle spille en marsj av nederlenderen Richard Lindebro som het «Discipline.» Og det ble ekstra mye disiplin. For da marsjen var noen sekunder for lang i forhold til vår tilmålte tid, jobbet vi minst en time i BBCs lydstudio for å korte ned spilletiden. Og to timer før programstart måtte vi øve oss på å gå inn og ut av studioet uten å lage lyd! Så kort var teknologien kommet den gang. Absolutt alt måtte gå på direkten. Ikke helt enkelt for oss med store og små messinginstrumenter. Etter oss kom turen til Rita, en hund som kunne telle til ti!»

«Nystemten» i Bergen

Søndag var det oppbruddets dag i London og reise via Cambridge til Skegness. Mandag var det bussreise videre til Newcastle og TS «Leda.» Tirsdag var det igjen konsert på båtens promenadedekk.

Først var det visst bare halve korpset som møtte opp og begynte å spille. Men da de sjøsyke musikantene hørte kameratene spille, krøp de ut av køyene og sluttet seg til de andre.

Klokken 19 var det ankomst Bergen. Da måtte byen selvsagt hilses med bysangen «Jeg tok min nystemte citar i hende.» Så ble det bergensbesøk og overnatting om bord. Den siste etappen til Stavanger var om bord i «Astrea.»

Haugesund ble hilst med musikk 16.00 og 19.00 la de til kaien i Stavanger under full guttemusikk. Ja, for foreløpig bare gutter som spilte. Det kvinnelige innslaget stod fanebæreren, Inger Ravn, og flaggbærerne Gro Johannessen og Anne Berit Madland for.

«I love you»

Hva satt guttene igjen med? Per Tou ble intervjuet i Kvaleberg skolekorps sitt 35-årsjubileumsnummer i 1986:

«Hva husker du best fra korpstiden?»

«Turene selvfølgelig. Englandsturen står høyt. Det samme gjelder opptredenen i Tivoli i København hvor vi var stedfortredere for Tivoligarden. (Tivoligarden pleide å gjennomføre spillerunden på et visst antall minutter. Jeg husker selv at vi nesten måtte løpe for å holde tidsskjemaet.) Det var en på Englandsturen som hadde bestemt seg for ikke å reise hjem uten et foto av en engelsk jente. Han hoppet derfor rett ut av bussen, stoppet en jente og tok et bilde før hun kvitterte på klingende norsk: «Nei, dette var da hyggelig!»

Mange av de yngste kunne knapt et ord engelsk og en av dem ble fortalt at hvis han ble spurt om hva han ville ha til å spise, skulle han bare si: «I love you!» Og da en ung serveringsjente på en kafé i London nikket til ham, tok han naturlig nok den nye lærdommen sin i bruk. Jenta ble sprutrød i ansiktet og forsvant!

Lars Bruland husker best Egil Christensen da barnetimen i Radioen ble sendt direkte fra Rogaland Teater. Egil skulle fortelle litt fra den berømte Englandsturen og følgende replikk ble sendt utover det ganske land: «Det kjekkaste va då me kom te den norska sjømannskjerkå, for då konne me snakka norsk igjen!»

Det var rett nok ingen «jarlar» med fotballsko og brun drakt som spilte på Highbury og Stamford Bridge. De hadde mørkeblå uniformer og skyggelue. Men de var likevel jarlar gode som noen.

Bare to år etterpå utgjorde nemlig disse musikantene grunnstammen i Jarls juniorlag, som var et av de beste i landet og tapte nokså ufortjent mot Brann i kvartfinalen i norgesmesterskapet – og de utgjorde etter hvert grunnstammen i Jarls gode A-lag i 1960-årene med nærmere 1600 A-kamper til sammen!

Arnt Owe Egeland, 410, Odd Pedersen, 352, Kjell Egeland, 207, Kjell Sandanger, 182, Finn Larsen, 71, Lars Magne Bruland, 79, Dan Johannessen, 68 og Mikal Nygård 3.

Kjell Egeland spilte også 11 kamper for Viking FK i 1962 – klubben som i 2002 nettopp slo ut selveste Chelsea i Uefa-cupen!

Som Uefa kommenterte slik på sin hjemmeside:

«Viking plunder a late winner to send Chelsea out: Chelsea FC experienced another night of Uefa Cup misery when a goal three minutes from time by Erik Nevland, once of Manchester United FC, turned defeat into victory and put part-timers Viking FK through to the second round, winning 4-2 on the night and 5-4 on aggregate.»

Og hemmeligheten...?

Men hva var hemmeligheten bak det faktum at denne forholdsvis lille gutteflokken fra Hillevåg drev det såpass langt både i musikk og fotball? Var dette rent tilfeldig?

Eller var oppvekstvilkårene i Hillevåg sånn rett etter krigen, midt imellom by og land, spesielt gunstige? Var hovedgrunnen at Hillevåg på den tiden ikke hadde så mange andre alternative fritidstilbud eller hadde disse guttene ekstra gode fotball- og musikk-gener og var spesielt talentfulle? Hvor ble det i tilfelle av disse genene?

Eller er det andre forklaringer?

Jeg tror at mye av forklaringen ligger i lederne. Henry Steen var nemlig en usedvanlig dyktig dirigent, og Odd Tjøtta var en meget god fotballtrener. De var langt over gjennomsnittet.

Kåre Valen fikk jo til noe av det samme med sine juniorer i 1968 og 1969.

Alle tre fikk hillevågsguttene til å dra sammen og skape noe av det fra 1950/60-årene som Hillevåg kan være ekstra stolt av.