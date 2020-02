Vi vil gjøre det enklere å droppe bilen i Stavanger

DEBATT: Vi kan ikke lenger planlegge byene våre med bilen i hovedrollen. Hvorfor? På grunn av klima og miljø.

«Vi får bedre byer når vi ikke lar privatbilen spille førstefiolin», skriver Ingvild Sørensen i MDG. Foto: Jarle Aasland

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Et stort tema i vårt distrikt er parkeringsplasser og biler. «Bilen er kommet for å bli», sies det. Og «vi må planlegge for at folk skal ha biler også i fremtiden». Ja, vi skal ha biler også i årene som kommer. Vi skal kjøre elbil og bilkollektivbil. Vi skal samkjøre. Vi skal gå, ta buss, bybane og tog. Vi skal sykle – på racersykkel, transportsykkel og søndagstursykkel.

Egentlig litt 1965?

Byer ble til fordi mennesker samlet seg. I forrige århundre tok den bilorienterte byplanleggingen oss motsatt vei. I vårt distrikt sliter vi ennå med ettervirkningene av da man planla for at alle skulle ha dobbel garasje og kjøre bil til jobb. Vi må tenke nytt omkring hvordan vi forflytter oss. For hvordan skal vi utvikle byene våre? Skal vi fortsatt planlegge for at alle over 18 skal kjøre hver sin bil? Er ikke det egentlig litt 1965?

Vi kan ha gode liv samtidig som vi endrer noen vaner.

Vi kan ikke lenger planlegge byene våre med bilen i hovedrollen. Hvorfor? På grunn av klima og miljø. På grunn av folkehelsa. Og fordi vi får bedre byer når vi ikke lar privatbilen spille førstefiolin.

Oslo, Madrid og Mexico City er eksempler på byer som legger restriksjoner på bilkjøring. Mange byer gjør lignende tiltak pga. luftforurensing, køproblematikk eller for å ta ansvar for globale utslipp. Og byene blir bedre av det. Jeg tror de aller fleste av oss er enige i at vi ikke ønsker bilene tilbake verken i Kirkegata eller i Fargegata. De fleste av oss trives med gater med folk i sentrum. Tall fra Oslo viser også at handelen der ikke lider under færre parkeringsplasser.

De som virkelig trenger det, skal kjøre bil også i fremtiden, og vi skal fortsatt ha parkeringsplasser. Men vi trenger ikke fortsette i sporet til de som planla Stavanger som en by der alle familier bør ha to biler og dobbel garasje. Vi må tenke i større perspektiv når vi bygger ut og bygger nytt.

Vil gjøre det enklere å droppe bilen

For å skape de gode byene – der vi ikke er avhengige av å eie egen bil – må vi fortsette å fortette rundt kollektivaksen. Vi må bygge flere p-plasser for sykler og lage gode og trygge sykkelstier. Vi må sørge for at bussen går, og at den kommer frem i tide. Vi må sørge for at det er benker å hvile på, slik at flere kan få muligheten til å gå – også de som er dårlige til beins. Vi må gi barna våre trygge skoleveier, og vi må sørge for at folk har servicetilbud der de bor. Vi bør også legge enda bedre til rette for bilkollektiver. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det enklere å droppe bilen.

Har bilen kommet for å bli, eller er privatbilens tidsalder allerede over middagshøyden? For å løse klimakrisen og skape gode byer må vi tenke nytt. Vi kan ha gode liv samtidig som vi endrer noen vaner. Å la bilen stå litt oftere, er en del av det enkeltmennesket kan gjøre, og som vi politikere bør hjelpe deg med.

