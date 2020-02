Venstre vil ha en mer human ruspolitikk

DEBATT: Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff.

«Det hjelper ikke å straffe folk som sliter med rus. Tvert imot kan det gjøre at de vegrer seg for å søke hjelp», skriver Kjartan Alexander Lunde og Carl-Erik Grimstad. Foto: Scanpix

Kjartan Alexander Lunde Leder av Rogaland Venstre

Carl-Erik Grimstad Helsepolitisk talsperson, Venstre

Rusreformen er en av Venstres største seiere i regjering etter mange års kamp for en mer human ruspolitikk. Rusreformutvalget foreslår at personer som tas av politiet for bruk og besittelse av en nærmere definert mengde narkotika til egen bruk, ikke lenger straffeforfølges. I stedet pålegges de å møte for en kommunal enhet for narkotikasaker, forankret i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiets pålegg om å møte for den kommunale enheten for narkotikasaker, tydeliggjør at forbudet mot narkotika faktisk består.

Førstestatsadvokat Runar Torgersen leder utvalget. Han påpeker at straff ikke begrenser narkotikabruk, utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land.

– Man har utmerket empirisk belegg for at for eksempel trafikkregulering fungerer godt. Setebeltebøter har fått folk til å bruke setebelte, og fartsgrensene blir i rimelig grad respektert. Sånn er det ikke med bruk av rusmidler. Straffen fungerer dårlig der, og det har man gjennom internasjonal forskning god dekning for å si, sier Torgersen til NRK.

Tenke nytt

Dette bekrefter Venstres standpunkt i ruspolitikken: Det hjelper ikke å straffe folk som sliter med rus. Tvert imot kan det gjøre at de vegrer seg for å søke hjelp. Norge er i overdosetoppen i Europa, det kan vi ikke akseptere som samfunn. Vi må lytte til fagfolk og tenke nytt.

Rusreformen vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie. Her går vi helt i front i verden, og foreslår en kunnskapsbasert ruspolitikk som hjelper dem som trenger det mest. Etter mange tiår med feilslått ruspolitikk er det på tide med en ny kurs. Nå skal folk møtes med behandling – ikke straff.

Tidlig ute og alene

Venstre har i mange år vært tidlig ute og alene om tiltak for å gjøre rusomsorgen i Norge mer human. Enten det gjelder mindre, men viktige satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet eller 24-timers behandlingsgaranti, og nå det siste året altså endring av sprøyteromsloven og heroinassistert behandling.

Med rusreformen skal vi nå som samfunn ta et stort steg i riktig retning mot en mer human ruspolitikk, støttet av forskning og kunnskap.

