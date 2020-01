Vi jobber intensivt for å få åpnet de to siste tunnelene

DEBATT: Jeg viser til Aftenbladet sin leder 23. januar der avisen bruker sterke uttrykk og vil ha svar på hvorfor åpning av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen blir i mars og ikke i februar.

«Vi har forståelse for at de som bor på Hundvåg, har fått en økning i trafikken. Men vi ber også om forståelse for at sluttesting av avanserte styringssystemer», skriver Gunnar Eiterjord. Foto: Jon Ingemundsen

Gunnar Eiterjord Statens Vegvesen, prosjektleder

Det skal jeg forsøke å forklare lederskribenten med den samme informasjonen som kommunalutvalget i Stavanger kommune fikk sist tirsdag.

Sikkerhet blir ivaretatt

La det for det første være klart at vi jobber intensivt for å få åpnet tunnelene så raskt som mulig etter at Ryfylketunnelen ble åpnet 30. desember i fjor. Vi har forståelse for at de som bor på Hundvåg, har fått en økning i trafikken. Men vi ber også om forståelse for at sluttesting av avanserte styringssystemer i et av landets mest kompliserte tunnelsystemer tar noe tid, samt at vi ønsker at sikkerheten skal være godt ivaretatt. Det er førsteprioritet for oss.

Alle elektroniske varslingssystemer i tunnelene har de siste månedene blitt testet og alt ser bra ut. Videre har nødetatene gjennomført de øvelsene som er nødvendig for at de skal håndtere hendelser.

Den siste testen som skal gjennomføres, er at tunnelene skal stå i en måned uten trafikk og pågående arbeid. For at tunnelene skal få den endelige sikkerhetsgodkjenningen, må den stabilitettestes, dette for å sjekke at sikkerhetsfunksjonene og alarmer fungerer som de skal.

Håper på forståelse

Ellers så er det grunn til å minne om at utbyggingen av tunnelene og vegsystemet for øvrig har pågått i over sju år. At vi da på tampen bruker noen måneder ekstra tid for å være helt trygg på at vi slipper trafikk på et vegsystem som holder en forsvarlig kvalitet og ikke minst sikkerhet, håper jeg de fleste har forståelse for.

Ellers så kan jeg jo avslutningsvis nevne omfanget av den sikkerhetsutrustningen som nå sluttestes i de to aktuelle tunnelene:

16.000 signaler (statuser, kommandoer, feil, alarmer).

4300 objekter.

344 kameraer (optiske, for deteksjon av kjøretøy i motsatt kjøreretning, stopp av kjøretøy, gående, objekt i veibane).

344 Kamera (termiske, for branndeteksjon og IR).

16 km med optisk fiber for branndeteksjon.

199 nødstasjoner med to brannslukkere og en nødtelefon pr. stk.

128 impulsventilatorer/vifter (45kW hver).

Stort omfang av fullgrafiske skilt.

90 variable veivisningskilt (største skilt i prosjektet er 26 kvm.).

129 Forbudsskilt (fartsgrenseskilt).

502 Kjørefeltsignal.

I tillegg kommer avanserte styringssystemer bak alt dette.

Vi ser for øvrig fram til at trafikantene kan ta i bruk et nytt og forbedret transportsystem i Stavanger.

Jeg håper dette var oppklarende for den aktuelle lederskribenten.

