Sandnes best på usosiale kutt

DEBATT: Mandag vil kommunestyret i Sandnes vedta kutt i viktige stillinger til ni personer som ikke har andre tilbud. Et slikt vedtak vil gi byen vår førsteplassen i usosiale kutt.

«Dette er folk som ikke har andre tilbud. Dette er folk som blir hjemme, de mister sitt sosiale nettverk. De havner i risiko for hyppigere sykehusinnleggelser, større behov for sosialtjenester, større behov for psykiatriske tilbud», skriver Jorunn Seldal om kuttplanen for de varig tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i Pro-Service. Foto: Jarle Aasland

Jorunn Seldal Søster og sykepleier

Rådmann Bodil Sivertsen har fått i oppdrag å spare 300 millioner. Det betyr store innstramminger for kommunen, og hun har varslet at det blir stopp i nyansettelser i kommunen med omlag 6000 ansatte.

Blant kuttene i helse og omsorg er færre sykehjemsplasser, kutt i hjemmetjeneste og kutt i mestringsenheten, som er altså er den viktigste enheten i kommunen for å hjelpe innbyggere med helse- og folkehelsetiltak.

Sandnes Pro-Service

Med i kuttene er også avslutningen av et samarbeid med Sandnes kommune som i dag gir jobb til ni personer i tre stillinger ved Sandnes Pro-Service. Å kutte i tilbudet til disse ni sparer kommunen for 650.000 kroner.

Dette er en dråpe i havet i forhold til de 300 millionene, men så enormt viktig for dem det gjelder. Dette er folk som ikke har andre tilbud. Dette er folk som blir hjemme, de mister sitt sosiale nettverk. De havner i risiko for hyppigere sykehusinnleggelser, større behov for sosialtjenester, større behov for psykiatriske tilbud. Det er betimelig å tenke at her vil kommunen bare flytte problemene (og utgiftene).

Robek-spøkelset

Rådmannen har en tøff jobb med å finne spareforslag. Det er det ingen tvil om. Flere ganger i media, nevner hun Robek-listen (Register over betinget godkjenning og kontroll), som er listen over kommuner og fylker som ikke har en vedtatt økonomiplan, regnskap og budsjett og må ha ekstern myndighetskontroll for sikker drift. En slags Luksusfellen for kommunene som har rotet det til.

Som innbygger er det ikke rart at vi lurer. Hva i alle dager skjedde? Hvordan har økonomistyringen kommet så ut av kontroll at rådmannen truer med Luksusfellen? Og – kanskje er dette det beste for å få kommuneøkonomien på stell igjen, om det virkelig er så ille fatt.

Hvilket fellesskap?

Det er ikke lenge siden sist kommunevalg. Blant slagordene var «Sterkere fellesskap!», «Sammen for et varmere samfunn!» og «Fordi fellesskap fungerer!». Etter formannskapsmøtet sist mandag ser det ut til at politikerne har glemt alt dette.

Men fellesskapet gjelder bare dersom alle er like, nemlig. Fellesskapet betyr visst ikke solidaritet med de svakeste. Hva har skjedd med politikernes løfter? Ikke akkurat gull og grønne skoger, men fellesskap, i det minste.

Det har skjedd mye bra i Sandnes de siste årene. Men bak kulissene har det tydeligvis vært så som så med kontrollen.

Sandnes – landets mest usolidariske kommune? Dette kan være det etterlatte inntrykket etter kommunestyrets møte mandag.

Politikernes jobb er å finne løsninger. Rådmannens jobb er å foreslå. Politkerne bestemmer. La det ikke være tvil om dette. De bestemmer. De har ansvar. Ni menneskers hverdag for 650.000 kroner.