SEBATT: Byvokterne rundt Mosvatnet har ikke helt skjønt alvoret når de klapper på hunder slik som bildet i Aftenbladet 26. mars viser.

«Halsbånd og seler kan være smittebærere», skriver Vigdis Tufto. Foto: Jarle Aasland

Vigdis Tufto Stavanger

I disse tider skal man ikke klappe andres hunder. Halsbånd og seler kan være smittebærere, og selv ikke hunder bør ha kontakt med hverandre. Rent teoretisk kan smitten overføres fra en hundeeier til en annen via halsbånd og seler eller pels.

Dessverre opplever jeg daglig at selv mange hundeeiere ikke skjønner eller ignorerer gode råd fra veterinærer i mediene, for her jeg bor, får stadig hunder gå løs når de er ute med eieren sin. Er mange hundeeiere blitt som en del hytteeiere nå, selvopptatte egoer? Jeg er selv stolt hunde- og hytteeier; men det handler ikke om mine behov nå, det handler om fellesskapet og evnen og viljen til felles handling. I disse tider handler det ikke om meg, men om oss.