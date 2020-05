Aldri har kultur vært viktigere

DEBATT: Aldri før har Stavanger kommune brukt mer penger på kulturfeltet. Aldri har det vært mer nødvendig. Kulturen har hjulpet oss som samfunn gjennom krisen. Nå løfter vi inn en stor sommersatsing for barn som kan øke aktivitetsnivået i en utfordrende tid for kulturaktørene i kommunen.

«Vi ønsker at barna i Stavanger skal få danse, synge, spille, male, tegne og få gode opplevelser i sommer. Barnas Sommer støttes av samtlige partier, med unntak av Høyre», skriver Dag Mossige, Bjarne Kvadsheim, Ine Haver, Øyvind Jacobsen, Stian Tjensvold og Ingeborg Sanner. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Dag Mossige Leder, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (Ap)

Bjarne Kvadsheim Nestleder, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (Sp)

Ine Haver Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (Ap)

Øyvind Jacobsen Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (Ap)

Stian Tjensvold Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (FNB)

Ingeborg Sanner Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, (Rødt)

Inntil 30 millioner er tilgjengelig for aktører som ønsker å være med på å skape en helt spesiell sommer for barn og unge i år.

Få om noen kan skape opplevelser for de minste bedre enn kulturfeltet. Vi ønsker at barna i Stavanger skal få danse, synge, spille, male, tegne og få gode opplevelser i sommer. Barnas Sommer støttes av samtlige partier, med unntak av Høyre.

For vi trenger kulturen mer enn noensinne nå. I to måneder har vi stengt ned store deler av samfunnet for å redde liv. Nå åpnes samfunnet gradvis opp, og da er det viktig å kjenne på følelsen som gjør livet godt å leve.

Enorm kreativitet og endringsvilje

For mange aktører i kulturlivet har de inngripende tiltakene fra regjering og lokale myndigheter gjort situasjonen utfordrende. Økonomisk har det fått store konsekvenser for de aller fleste områdene innenfor kulturlivet – og har det fortsatt. Nasjonale tilskuddsordninger har truffet dårlig, spesielt for frilansere. Festivalene er avlyst. Atelierer har vært stengt. Forestillinger utsatt. Utstillinger flyttet fram i tid. Og samhandling og øving ofte umuliggjort. Gjennom dette har kulturlivet likevel vist enorm kreativitet og endringsvilje.

Vi er på vei tilbake til normalen. Da er det viktig at vi, som medlemmer av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog har gode dialog med bransjen, og at den administrative kulturavdelingen har det samme. Nylig var flere av oss politikere på besøk hos Tou Scene for å få et innblikk i det fantastiske mangfold av kulturproduksjon som skjer på huset. Vi traff kunstnere og musikere som har jobbet hardt gjennom krisen. De verker etter å komme i gang igjen. Det gleder oss voldsomt.

Vi kommer naturligvis til å besøke flere. Det er en forutsetning for gode politiske beslutninger at vi kjenner kulturlivet. Vi har allerede lært mye, og kommer til å takke ja til alle invitasjoner fra feltet om flere befaringer og informasjonsutvekslinger.

Kommunedirektørens stab har samtidig kartlagt kulturfeltets utfordringer i denne helt spesielle tiden. Kultursjefen og hans stab er i nær kontakt med aktørene. Det er viktig, slik at vi som kommune kan gjøre de grepene som er nødvendige – og som bransjen etterspør lokalt. Utsatte eller avlyste arrangement eller andre prosjekt har fått beholde sin støtte. Vi har snudd oss raskt om for å få ut utlyste tilskudd. Og vi har lyst ut ekstra midler for å stimulere til nytenkning.

Kulturaktører som leverandører

Stavanger kommune har tradisjonelt satset sterkt på kulturen, også på det frie feltet utenfor de store institusjonene, og vi ligger langt høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det er opprettholdt og forsterket etter høstens valg. I 2020 bruker vi mer midler enn noensinne på kultur om man ser bort fra det høyst spesielle 2008 da Stavanger var europeisk kulturhovedstad. Nå øker vi altså den satsingen med sommerens aktivitetssatsing for barn med kulturaktører som leverandører av tjenester og opplevelser.

For at du som innbygger i Stavanger fortsatt skal få sterke opplevelser for sjel og sinn. For at du skal bli inspirert, stimulert og gjerne også provosert. For at vi skal ha med oss et særdeles rikt kulturliv videre. Også etter koronasituasjonen.