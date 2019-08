Jeg er uenig på ett punkt, for jeg er imot vielse mellom likekjønnede i Den norke kirken (Kirken). Jeg står for det tradisjonelle synet at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Vanskelig tid

For meg og sikkert mange med meg, har det vært en vanskelig tid med all uroen omkring dette temaet. Jeg har stilt meg spørsmålet «hva gjør jeg nå?» Vil jeg fortsatt være medlem i Kirken og være aktiv i min menighet i bydelen?

Jeg har valgt å fortsette som medlem i Kirken og være aktiv i min menighet, også som medlem i menighetsråd i inneværende periode, og har der erfart at det er fullt mulig å stå sammen med ulikt syn på ekteskapet. Dette samsvarer med vedtaket på Kirkemøtet om å kunne ha to forskjellige syn i denne sak.

Aksepterer bare ett syn

For meg virker det som om Åpen folkekirke i realiteten kun aksepterer ett syn. Visjonen i Vardeneset menighet er «Inkluderende fellesskap, levende Kristustro». Denne visjonen samler vi oss om.

Vi må nå ikke skape flere konflikter. Med tre lister til bispedømmerådsvalget, oppnår vi – etter min mening – ikke et mer inkluderende fellesskap. Min oppfordring er derfor: Stem på nytt menighetsråd og stem ved bispedømmerådsvalget på nominasjonskomitéens liste, som menighetsrådene har valgt personer til. Godt valg.