Når årets skreisesong nå smått om senn nærmer seg slutten, kan Barentshavet feire tre år som åsted for oljeproduksjon. Lite av det som har skjedd på vår nordlige sokkel etter at Arktis mistet jomfrudommen til den skandaliserte Goliat-plattformen i 2016, er verdt å rope hurra for.

Sårbart område

Barentshavet huser et stort antall spesialiserte arktiske arter, er et veldig viktig område for flere fiskearter og et av stedene i verden med høyest tetthet av sjøfugl. Samtidig gjør is, vind, kulde, mørke og dårlig utbygd infrastruktur det vanskelig å håndtere et eventuelt oljeutslipp. Kombinasjonen av et ekstremt produktivt og sårbart område og umulige opprydningsforhold bør borge for ekstremt strenge sikkerhetstiltak.

I stedet har operatøren for verdens nordligste, produserende offshore oljefelt Goliat hevdet at alvorlige sikkerhetsbrister på feltet var løst selv om de ikke var gjort noe med. Feltet har vært stengt ned grunnet eksplosjonsfare, og risikoviljen har vært så ekstrem at det tillitsvillige Petroleumstilsynet måtte gå til det uvanlige skrittet å fly ut for å sjekke om alt var i orden før produksjonen fikk starte igjen.

Til tross for at det foreløpig kun er to produserende felt i Barentshavet, har det allerede vært flere store utslipp av kjemikalier her utover det som er tillatt, ifølge Riksrevisjonens utkast til rapport om forvaltningen av området. I rapportutkastet slik det omtales i Stavanger Aftenblad pekes det også på at oljevernutstyr ikke er dimensjonert for nordområdene. Heftig vær, bølger, is og mørketid fordrer andre produkter og tiltak enn det som må til i for eksempel Middelhavet. Bellona har flere ganger advart om at mørketid sterkt begrenser oljevernoperasjoner, at oljevernberedskap fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt i høye bølger, og at man i nord også vil ha problemer med ising av oljevernutstyret.

Omstridte tildelinger

Det er ikke bare Bellona som bekymrer seg for kombinasjonen nordområder og oljevirksomhet. Da regjeringen lyste ut rekordmange nye leteblokker i Barentshavet i 24. konsesjonsrunde, var omfanget i strid med en usedvanlig krass høringsuttalelse fra Miljødirektoratet. Konkret frarådet direktoratet oljevirksomhet i 20 blokker rundt Bjørnøya, og pekte nettopp på beredskapsutfordringer med blant annet opp til to døgns seilingstid for å få tilgang på utstyr. Totalt ble 23 blokker tildelt i strid med råd fra Miljødirektoratet og Polarinstituttet.

Uroen til tross: Miljødirektoratet har ikke anmeldt Goliat-operatør Eni for de grove sikkerhetsbristene på feltet. Det har heller ikke institusjonen som tidligere i år ble refset av Riksrevisjonen for sin oppfølging av blant annet Goliat, Petroleumstilsynet. Riksrevisjonen understreket blant annet at tilsynet aldri har anmeldt aktører i bransjen det skal føre tilsyn med. Det er ventelig at både Miljødirektoratet, Kystverket og Olje- og energidepartementet vil få rene ord for pengene når Riksrevisjonen tirsdag skal fastslå i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hensynet til miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Avveiing i miljøets favør?

Da håper vi også han vil ta notater, olje- og energiministeren som på Norsk olje og gass’ nylige årskonferanse foreslo nok en gigautvidelse i Barentshavet. 48 nye blokker vil minister Kjell-Børge Freiberg utlyse her i neste såkalte TFO-runde. På årskonferansen der det ble erklært, var talerne portrettert på hver sin filmplakat. Freiberg fikk rollen som don Corleone – Gudfaren og karakteren bak sitatet «I’ll make him an offer he can’t refuse». Bellona håper og tror at det med Riksrevisjonens granskning vil bli tydeligere at noen ganger kan fristende tilbud faktisk avslås. Oljenæringens lovnader om astronomiske skattesummer og ringvirkninger må avveies mot risikoen for uerstattelig natur. Det må være mulig at den avveiingen også faller ut i miljøets og fiskeriets favør – spesielt når vi vet at forvaltningen som er satt til å sikre nettopp disse, ikke gjør en god nok jobb.