Ut fra skissen som Erna Solberg la frem, hadde hun behov for å vise frem alle milliardene hun delte ut, både til kollektivsatsingen, for å tekkes Venstre og til reduserte bompenger, for å tekkes Frp.

Etter at journalistene fikk summet seg, dukket spørsmålet opp om finansiering av E-39, Ålgård-Hove og Smiene-Harestad. Vi vet at Nye Veier finansierer veibygging med 1/3 bompenger.

Ingen har gitt svar på dette sentrale spørsmålet.

Når vi vet hvor viktig det var for Erna Solberg å vise frem alle milliardene hun bidro med, hadde hun også vist frem disse milliardene, om det var noen.

Bymiljøpakken var underfinansiert. Ingen kan forvente mer enn mindre nedjusteringer i prisene, foruten bortgangen av rushtidsavgiften. Vi mister effekten av rushtidsavgifter og oppnår kø, kork og kaos, mens vi får samlet sett høyere bompenger, når E-39 ferdigstilles. Et politisk stort bomnarrespill!