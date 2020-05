Høyre vil berge lokale arbeidsplasser

DEBATT: Stavanger Høyre er klar på at de 30 millionene som flertallet er villige til å bruke på sommerferietilbud for barn, er uforholdsmessig mye penger i den krevende situasjonen kommunen vår er oppe i.

«Høyres alternativ er å bevilge inntil fem millioner til «Barnas sommer» og aktiviteter i regi av lag og frivillige organisasjoner. Resterende beløp, inntil 25 millioner, vil vi øremerke krisetiltak for å berge lokale arbeidsplasser», skriver Stavanger Høyre. Her gruppenestleder, Sissel Knutsen Hegdal. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Sissel Knutsen Hegdal Gruppenestleder, Stavanger Høyre

Kjell Erik Grøsfjeld Fraksjonsleder, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger Høyre

Stine Marie Emilsen Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger Høyre

Morten Landråk Asbjørnsen Medlem, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger Høyre

Politikk er å prioritere mellom ulike gode tiltak. I en situasjon der den økonomiske situasjonen er snudd på hodet for mange, og kommuneøkonomien er hardt presset, blir prioriteringene ekstra viktige.

Brutalt tap av inntekter

Gjennom en rekke nyhetsoppslag de siste ukene har ulike kulturaktører stått frem og etterlyst lokale tiltak i en ekstremt krevende økonomisk situasjon for kulturlivet. Avlyste arrangement og oppdrag har ført til et brutalt tap av inntekter, samtidig som faste kostnader fortsatt må dekkes. En samlet bransje etterlyser et lokalt krisefond, som kan hjelpe kulturnæringene gjennom utfordringene.

I debattinnlegg i Aftenbladet onsdag 20. mai hevder flertallspartiene i Stavanger at «Aldri har kultur vært viktigere i Stavanger». De skriver at de har vært på mange besøk, og at de har lyttet. Men har de hørt etter? Løsningen på kulturnæringens problemer er ifølge flertallet «Barnas sommer» – et sommerferietilbud for barn med en pott på hele 30 millioner kroner der organisasjoner innen idrett, kultur og frivillighet kan søke om penger om de kommer med et ferietilbud til barn. I en situasjon der skatteinngangen i Stavanger svekkes og situasjonen fremover er høyst usikker, er det et relevant spørsmål om det er 30 millioner til et sommerferietilbud til barn kommunen skal prioritere.

Under Høyre-ordfører har Stavanger satset sterkt på kulturen, både det frie feltet og de store institusjonene.

Etterlyser en lokal støtteordning

Tilbakemeldingene fra kulturnæringen er ikke til å misforstå – de trenger lokal hjelp til å fortsette med vanlig aktivitet, arrangement og produksjon. Tilsvarende tilbakemeldinger får vi fra andre bransjer. I den verste krisen i manns minne må Stavanger bruke sitt handlingsrom til å berge lokale arbeidsplasser. Det er Stavanger Høyre sitt fokus. Byrådet i Bergen vedtok allerede i april en krisepakke på 55 millioner kroner, der 30 millioner går til kulturlivet i Bergen, resten til idrett og frivillighet. I Stavanger stemmer flertallet ned Høyres initiativ om å se på muligheten for å få på plass noe av det samme. Høyre har lagt frem forslag i flere utvalg, men får bare støtte fra de andre opposisjonspartiene. Dette er svært beklagelig!

Det røde flertallet i Stavanger overtok etter valget en kulturby med selvtillit og kompetanse. Under Høyre-ordfører har Stavanger satset sterkt på kulturen, både det frie feltet og de store institusjonene. Vi har gjennom mange år bygd opp en kulturnæring som nå står i fare for å bli rasert. Etter valget har flertallet fått erfare at det er forskjell mellom teori og praksis, og Stavanger har fått erfare at det er forskjell mellom liv og lære. De kommunale krisetiltakene treffer ikke, sier kulturbransjen. Det må vi ta på alvor. I Høyre er vi opptatt av å lytte til innspillene kulturnæringen kommer med og tilrettelegge for ordninger som vi vet vil treffe, ikke rosemale egne påfunn.

Høyres alternativ

Høyre ba senest tirsdag 19. mai om en sak der kommunedirektøren gjennom næringssjefen kunne anbefale hvilke tiltak vi burde prioritere for å berge flest mulig arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter, kulturnæringen, idrett og frivillighet og andre aktører som opplever økonomiske utfordringer på grunn av korona-situasjonen. På ny stemte det røde flertallet forslaget vårt ned.

Stavanger Høyre er klar på at de 30 millionene som flertallet er villige til å bruke på sommerferietilbud for barn, er uforholdsmessig mye penger i den krevende situasjonen kommunen vår er oppe i. Høyres alternativ er å bevilge inntil fem millioner til «Barnas sommer» og aktiviteter i regi av lag og frivillige organisasjoner. Resterende beløp, inntil 25 millioner, vil vi øremerke krisetiltak for å berge lokale arbeidsplasser. Vi er overbevist om at barn og unge i Stavanger med dette vil få en flott sommer gjennom de mange fritidstilbudene som tilbys i kommunen vår og i regionen. Men det kan bli en kortvarig glede om ikke mor og far har en jobb å gå til når sommeren er over.

