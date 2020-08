Seniortanken tar feil i sin analyse av debattklimaet

DEBATTKLIMA: Seniortankens analyse av regionen og debattkulturen er hverken imponerende eller konstruktiv.

Tor Steinar Raugstad Sandnes

Seniortanken beskriver i lørdagens Aftenblad en region hvor det politiske samarbeidet for tiden er skrantende og tonen i debatten er skarp, på grensen til usaklig. Medlemmene viser til 60-årenes samarbeid og framgang som en kontrast til dagens uenighet.

Ufint og skammelig

Krangel og dysfunksjon mener de skyldes kommuneinndelingen og feil kommunegrenser. Jeg kan være enig i at kommuneinndelingen med fordel kunne vært annerledes. Men dagens krangel har sin egentlige årsak lenger tilbake i tid.

Planleggingen og prosjekteringen av Ryfast viste hele tiden at prosjektet ville bli altfor dyrt. I et desperat forsøk på å øke prognosene for trafikken i Ryfast, - og dermed bedre økonomien noe, - gjorde fylkespolitikerne det utrolige og famøse vedtaket om forbud mot ferjedrift over Høgsfjorden.

Dette var etter manges mening et ufint og skammelig vedtak som også var ulovlig. Og vedtaket løste heller ikke kostnadsproblemet med Ryfast, men det skapte de problemene som det krangles om i dag, og som ville ha påført folk som bor rundt Høgsfjorden unødvendige problemer og utgifter, - uavhengig av hvor kommunegrensene går.

Ryfast-presset

Men Ryfast-prosjektet ble presset videre med marginale flertallsvedtak, - selv om en uavhengig økonomisk vurdering viste at det aldri ville bli samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Men nå er den lange tunnelen ferdig. Den er blitt flott, og mange har glede og nytte av den. Nå er det for sent å ønske at vi heller skulle hatt bro over Gandsfjorden og Høgsfjorden, - noe som ville gjort regionen som helhet mer funksjonell, både med tanke på trafikk og med tanke på videre utbygging og bedre jordvern. Både dette og de nå vedtatte kommunegrensene må vi forholde oss til, og vi må prøve å gjøre det beste ut av det.

Jeg vet ikke, - men jeg kan ikke få meg til å tro at utsettelsen av bompengeinnkrevingen i Ryfast er tilsiktet og planlagt, og jeg syns at Borgli går litt for langt i sine antydninger.

Vi må få spørre

Men for oss utenforstående ser det ut som om fylkesadministrasjonen stadig viser vrangvilje og uvennlighet mot forsøkene på å få i gang ferjedriften over Høgsfjorden som mange er avhengig av. Og da må det være lov å komme med noen spørsmål om hvordan dette henger sammen, og hvorfor man aksepterer et så kjempesvært bompengetap i måned etter måned.

Ryfast ble jo åpnet før nyttår. Kunne man ha gjort noe mer i de to påfølgende månedene før koronanedstengingen? Kunne man latt de spanske spesialistene som man er avhengig av, fått komme hit tidligere og begynt å jobbe etter 10 dagers karantene og korona-tester? Hva mener fylkeskommunen om den aktuelle ferjeforbindelsen i dag? Det er mange spørsmål, men få svar. Jeg enig med Øyvind Larsen som skriver om de manglende bompengene i Ryfast 30.juli, at her har Aftenbladet – som ønsker å være en avis for hele Rogaland, en jobb å gjøre.