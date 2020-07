Retten til helse i lys av Covid-19-pandemien

MENNESKERETTIGHETER: Covid-19-pandemien har satt retten til helse på prøve i hele verden. Dette er en av de fundamentale rettighetene for ethvert menneske.

Myndighetene skal beskytte mennesker mot sykdom, men denne rettigheten har det i mange tilfeller vært vanskelig å ivareta under Covid-19-pandemien, skriver Lana Bubalo. Foto: Jarle Aasland

Lana Bubalo Førsteamanuensis, Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger

De fleste land i verden har ratifisert minst en internasjonal avtale som pålegger myndighetene spesifikke forpliktelser angående denne retten. Retten til helse innebærer retten til å ha den høyest oppnåelige fysiske og psykiske helsestandarden. Selv om staten ikke kan garantere god helse, har den en menneskerettslig forpliktelse til å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal ha best mulig helse ut fra den enkelte persons muligheter.

Rett til ikke å bli syk

Befolkningen har dermed rett til beskyttelse av sin helse mot Covid-19 -sykdommen. Formålet med de mange tiltakene som iverksettes for å hindre smittespredning som karantene, reiseforbud, er nettopp helsebeskyttelse. Samtidig avdekket Covid-19 -pandemien mangler i helsevesen verden rundt. Det viste seg at flere land ikke hadde nok kapasitet, medisinsk utstyr og personale til å ta imot de store antallene infiserte med alvorlige symptomer. I Italia ble det rapportert om «krigstilstander» der leger måtte velge mellom hvem som skulle få behandling og hvem som skulle dø.

Samtidig viser det seg at myndighetenes ulike tiltak for å bekjempe pandemien og verne helsen, er et tveegget sverd som krenker andre aspekter av den samme retten.

Som en konsekvens av presset på helsevesenet i mange land har helsearbeidere blitt forflyttet til korona-avdelinger, slik at andre områder av helsetjenesten forsømmes. I tillegg venter mange med å oppsøke helsehjelp, som kan skyldes frykt for smitte i sykehusene. Ifølge VG ble det gjennomført 24.300 færre operasjoner og 294.000 færre polikliniske konsultasjoner ved norske sykehus i mars og april i år.

Millioner av operasjoner utsatt

Globalt kan så mange som 28 millioner operasjoner ha blitt utsatt. Å utsette operasjoner av alvorlige tilstander kan forverre helsen, livskvaliteten og ikke minst føre til unødvendige dødsfall. Det vil, ifølge COVIDSurg Collaborative report, ta rundt 45 uker om antall operasjoner økes med 20prosent, å bli kvitt etterslepet.

Oppmerksomheten har vært rettet mot den fysiske helsen i Covid-19 pandemien. Dermed har retten til psykisk helse blitt satt til side. Befolkningen har som følge av pålagt isolasjon, opplevd angst, frykt og depresjon. Kirkens SOS melder om at de får inn nærmere dobbelt så mange akutte selvmords-samtaler, sammenlignet med i fjor. Noe som antageligvis henger sammen med Covid-19 -pandemien.

Helsearbeidernes rett til helse er også truet i mange land på grunn av manglende smittevernutstyr og arbeidsforhold. Særlig gjelder dette eldre ansatte og personer i risikogruppen. Myndighetene har en forpliktelse til å hindre arbeidsrelaterte smittsomme sykdommer blant helsearbeidere, og legge til rette for at de kan utføre sitt arbeid uten fare for å bli smittet. Det innebærer at de får informasjon, trening og tilgang til medisinsk utstyr.

Vaksine-forsinkelser

Det kan også tilføyes at Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått alarm om at pandemien kan føre til store utfordringer i barne-vaksinasjon som igjen kan resultere i oppblomstring av sykdommer som kan behandles.

Det er derfor nødvendig at myndighetene balanserer de ulike tiltakene for å sikre at alle nyter godt av grunnelementene i den universelle retten til helse. En pandemi kjenner ikke grenser, og stater må vise mer solidaritet og kollektivt ansvar for å bekjempe sykdommens utbrudd. Dette gjelder alle behandlinger, diagnostisering og annen teknologi for Covid-19, og særlig vaksinen, når den endelig blir tilgjengelig.